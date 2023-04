USV Dobersberg auch von Schwarzenau nicht zu stoppen

Details Samstag, 29. April 2023 00:10

1. Klasse Waldviertel: Mit dem ESV Schwarzenau und dem USV Raika Dobersberg trafen sich am Freitag vor rund 190 Zuschauern zwei Topteams. Für den ESV Schwarzenau schien der USV Dobersberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Dobersberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Schwarzenau am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die auf die Führung drängten. In Minute 26 scheiterten die Gastgeber am hervorragenden Schlussmann der Gäste. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und den USV Raika Dobersberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Michael Schmitmaier erzielte vor 190 Zuschauern das 1:0, nachdem er nach einem Freistoß am schnellsten schaltete und abstauben konnte. Martin Rejman schoss die Kugel dann aber mit einem Freistoß direkt zum 2:0 für den USV Dobersberg über die Linie (61.). Der dritte Streich der Gäste war Mathias Wanko vorbehalten (67.), der einen Strafstoß verwandelte. Die Hausherren versuchten es weiterhin und scheiterten immer wieder mit dem Abschluss. Der Treffer von Rene Wendl in der 81. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letzten Endes holte Dobersberg gegen den ESV Schwarzenau drei Zähler.

17 Punkte Vorsprung

Trotz der Niederlage fiel der ESV Schwarzenau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Schwarzenau derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ESV Schwarzenau noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Wer soll den USV Raika Dobersberg noch stoppen? Der USV Dobersberg verbuchte gegen den ESV Schwarzenau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Waldviertel weiter an. Der Defensivverbund von Dobersberg ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 18 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. In dieser Saison sammelte der USV Dobersberg bisher 17 Siege und kassierte eine Niederlage. Dobersberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Kommenden Montag (16:30 Uhr) tritt Schwarzenau beim SCU Koller Nondorf an. Der USV Raika Dobersberg erwartet am Sonntag den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USV Raika Dobersberg, 0:4 (0:0)

81 Rene Wendl 0:4

67 Mathias Wanko 0:3

61 Martin Rejman 0:2

47 Michael Schmitmaier 0:1

