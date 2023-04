USV Gastern gewinnt bei Windigsteig

Details Sonntag, 23. April 2023 00:09

1. Klasse Waldviertel: Am Samstag verbuchte der USV Gastern vor rund 150 Zuschauern einen 3:1-Erfolg gegen den SV Windigsteig. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der USV Gastern enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von Windigsteig zu Ende gegangen.

In den Anfangsminuten kamen beide Mannschaften zu einigen Chancen. Stefan Deimel war es, der in der 22. Minute den Ball per Kopf und mithilfe des Gegners im Tor des Schlusslichts unterbrachte. Das Spiel blieb aber weiterhin offen und ausgeglichen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Gastern mit einer Führung in die Kabine ging. Nach 47 Minuten jubelten die die Gäste zu früh - Abseits. Florian Schlosser schoss die Kugel dann aber doch unter die Querlatte zum 2:0 für den Gast über die Linie (78.). Der SV Windigsteig geriet deutlicher in Rückstand, als der USV Gastern auf 3:0 erhöhte (90.). Daniel Lerch verkürzte für Windigsteig wenig später per Kopf in der 93. Minute auf 1:3. Am Schluss siegte der USV Gastern gegen den Gastgeber.

Saisonsieg Nummer zehn für Gastern

Der SV Windigsteig stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Waldviertel und hat bereits 55 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt der SV Windigsteig die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Gastern gerät Windigsteig immer weiter in die Bredouille. Im Angriff weist Windigsteig deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SV Windigsteig musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Windigsteig insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten Partien hatte der SV Windigsteig kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der USV Gastern stabilisiert nach dem Erfolg über Windigsteig die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant des USV Gastern ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 49 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte der USV Gastern an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Gastern zehn Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Gastern seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag reist der SV Windigsteig zum USC Sparkasse Litschau, zeitgleich empfängt Gastern den USC Jungwirth Rappottenstein.

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – USV Gastern, 1:3 (0:1)

90 Juergen Hoebinger 1:3

90 Daniel Lerch 1:2

78 Florian Schlosser 0:2

22 Stefan Deimel 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei