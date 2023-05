Erneuter Triumph des USV Gastern gegen St. Martin

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Am Montag begrüßte der USV Gastern den SC St. Martin. Die Begegnung ging vor rund 150 Zuschauern mit 4:2 zugunsten des USV Gastern aus. Auf dem Papier ging Gastern als Favorit ins Spiel gegen den SC St. Martin – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel war dem USV Gastern in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Daniel Bindreiter markierte in der zweiten Minute die Führung. St. Martin hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Torsten Flicker den Ausgleich (6.). Der USV Gastern schwächte sich schon früh, als Nico Dangl mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (32.). Martin Jasansky brachte den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1 zugunsten von Gastern über die Linie (36.). Für Stefan Teufel vom SC St. Martin war die Partie in der 38. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Im ersten Durchgang hatte der USV Gastern etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Der USV Gastern erzielte in der 76. Minute das 3:1. Nach einem Gestocher im Strafraum verwertete Jürgen Höbinger. Für das 4:1 sorgte der USV Gastern in Minute 82 und wieder war es Höbinger der jubelte. Kurz vor Ultimo war noch Dominik Decker zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SC St. Martin verantwortlich (89.). Kurz darauf musste er aber mit Gelb-Rot vom Platz. Letzten Endes ging der USV Gastern im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Gastern zementiert Platz zwei ein

Gastern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 56 geschossene Treffer gehen auf das Konto des USV Gastern. Die Saison des USV Gastern verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Gastern scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

St. Martin holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der SC St. Martin verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Der USV Gastern hat die Krise des SC St. Martin verschärft. St. Martin musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Für den USV Gastern geht es schon am Sonntag beim USV Raika Dobersberg weiter. Das nächste Mal ist der SC St. Martin am 07.05.2023 gefordert, wenn der SC Hartl Haus Echsenbach zu Gast ist.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – SC St. Martin, 4:2 (2:1)

89 Dominik Decker 4:2

82 Juergen Hoebinger 4:1

76 Juergen Hoebinger 3:1

36 Martin Jasansky 2:1

6 Torsten Flicker 1:1

2 Daniel Bindreiter 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei