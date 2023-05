SC St. Martin erzielt gegen Hartl Haus Remis in der Nachspielzeit

Details Montag, 08. Mai 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Jeweils einen Punkt holten der SC St. Martin und der SC Hartl Haus Echsenbach an diesem Sonntag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 150 Besuchern. Der SC Hartl Haus zog sich gegen den SC St. Martin achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: St. Martin hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Nach neun Minuten trafen die Hausherren nur die Querlatte. Doch der erste Treffer ging an die Gäste. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Rene Holzinger sein Team in der 36. Minute. Die Pausenführung von Hartl Haus fiel knapp aus. Die Gäste erzielten in der 79. Minute das 2:0. Salih Önsoy verwandelte dabei einen Strafstoß. Dominik Kocourek verpasste den Schlussakt. Für den Akteur des SC Hartl Haus Echsenbach war das Spiel nach einer Roten Karte in der 80. Minute vorzeitig beendet. Praktisch im Gegenzug verkürzten die Heimischen wieder. Das 1:2 des SC St. Martin bejubelte Andreas Wandl (82.). Mit der Gelb-Roten Karte für Markus Wandl (90.) waren beide Teams personell wieder pari. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Josef Kluzak mit seinen Teamkollegen über seinen Elfmeter-Treffer in der 91. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. In der Nachspielzeit gab es noch zweimal Gelb-Rot. Thomas Michael Scheibelberger (Hartl Haus) und Benjamin Schaden (St. Martin) wurden vom Platz gestellt (94.). Der SC Hartl Haus wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SC St. Martin die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Zwei Elfer, vier Platzverweise

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. St. Martin liegt nun auf Platz sieben. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der SC St. Martin wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Hartl Haus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Hartl Haus Echsenbach ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr der SC Hartl Haus bisher ein. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Hartl Haus in der Tabelle auf Platz 13. Die Defensive des SC Hartl Haus Echsenbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 56-mal war dies der Fall. Der SC Hartl Haus verbuchte insgesamt einen Sieg, acht Remis und zehn Niederlagen. Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Dreier wird Hartl Haus nach unten durchgereicht.

Nächster Prüfstein für den SC St. Martin ist der SCU Koller Nondorf (Sonntag, 11:00 Uhr). Der SC Hartl Haus Echsenbach misst sich am selben Tag mit dem SV Windigsteig (16:30 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – SC Hartl Haus Echsenbach, 2:2 (0:1)

91 Josef Kluzak 2:2

82 Andreas Wandl 1:2

79 Salih Oensoy 0:2

36 Rene Holzinger 0:1

