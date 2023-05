Klarer Heimsieg des SC St. Martin gegen den SV Weitra

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:21

1. Klasse Waldviertel: Der SV Weitra konnte dem SC St. Martin nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor 280 Zuschauern mit 1:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SC St. Martin wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte der SV Weitra einen Erfolg geholt und einen 2:0-Sieg zustande gebracht.

In den Anfangsminuten konnten sich beide Keeper auszeichnen. In der 44. Minute ging St. Martin in Front. Stefan Teufel war es, der vor 280 Zuschauern zur Stelle war, wobei sein Abschluss noch entscheidend abgefälscht wurde. Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der SC St. Martin führte schließlich das 2:0 herbei (59.). Clemens Weissenbäck köpfte nach einem Eckball ein. Roman Wermke beförderte das Leder mit einem Gewaltschuss ins Kreuzeck zum 1:2 von Weitra in die Maschen (65.). Die Luft bei den Gästen war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Tobias Rozliwka bemerkbar machte, der in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Fabian Raffetzeder vernaschte die Hintermannschaft der Gäste und schoss die Kugel zum 3:1 für den SC St. Martin über die Linie (80.). Die Gäste drängten auf den Anschlusstreffer. Doch mit dem 4:1 sicherte Teufel St. Martin nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC St. Martin am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Weitra.

Anschlusstor von Wermke bleibt nur ein Ehrentreffer

Durch den Erfolg rückte der SC St. Martin auf die sechste Position der 1. Klasse Waldviertel vor. Durch den klaren Erfolg über den SV Weitra ist St. Martin weiter im Aufwind.

Mit 36 ergatterten Punkten steht Weitra auf Tabellenplatz vier. Der SV Weitra verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am nächsten Samstag reist der SC St. Martin zum ESV Schwarzenau, zeitgleich empfängt der SV Weitra den SV Windigsteig.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – SV Weitra, 4:1 (1:0)

88 Stefan Teufel 4:1

80 Fabian Raffetzeder 3:1

65 Roman Wermke 2:1

59 Clemens Weissenbaeck 2:0

44 Stefan Teufel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei