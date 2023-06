Doppelpack: Scheikl sichert USC Rappottenstein den Sieg gegen Raxendorf

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:08

1. Klasse Waldviertel: Auch die gute Leistung im letzten Saisonspiel rettete den USC Jungwirth Rappottenstein nicht mehr. Mit einem 3:1 vor 120 Fans gegen den USV Raxendorf verabschiedet sich der USC Rappottenstein aus der 1. Klasse Waldviertel. Mit breiter Brust war der USV Raxendorf zum Duell mit Rappottenstein angetreten – der Spielverlauf ließ bei Raxendorf jedoch Ernüchterung zurück. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Raxendorf hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Schon in Minute eins hatten die Gäste durch Radomir Chylek die erste Chance im Spiel. Leon Scheikl stellte die Weichen für den USC Jungwirth Rappottenstein auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Scheikl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Wenige Minuten später verkürzte der USV Raxendorf durch Simon Höfinger auf 1:2 (58.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Raphael Hahn, der das 3:1 aus Sicht des USC Rappottenstein perfekt machte (88.). Letzten Endes holte Rappottenstein gegen Raxendorf drei Zähler.

Rappottenstein verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Mit 76 Gegentreffern stellte der USC Jungwirth Rappottenstein die schlechteste Defensive der Liga. Kaum einmal wurde Rappottenstein den eigenen Erwartungen in dieser Saison gerecht. Am Ende wusste der USC Rappottenstein den Abstieg nicht zu verhindern. Im Angriff des USC Jungwirth Rappottenstein fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 33 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saisonbilanz des USC Rappottenstein kommt dürftig daher, wie drei Siege, sieben Remis und 16 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird Rappottenstein so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach allen 26 Spielen steht der USV Raxendorf auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Angriff der Gäste kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 55 Treffern unter Beweis stellt. Zum Saisonabschluss kommt Raxendorf auf acht Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USV Raxendorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – USV Raxendorf, 3:1 (1:0)

88 Raphael Hahn 3:1

58 Simon Hoefinger 2:1

55 Leon Scheikl 2:0

35 Leon Scheikl 1:0

