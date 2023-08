Punkteteilung zwischen Raxendorf und Schwarzenau

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Vor rund 200 Zuschauern trafen am Samstag der USV Raxendorf und der ESV Schwarzenau aufeinander. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der USV Raxendorf und der ESV Schwarzenau mit 2:2.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ESV Schwarzenau bereits in Front. Lukas Merkl markierte in der zweiten Minute die Führung. Raxendorf hatte sich schnell wieder gesammelt und Jakub Býma erzielte den Ausgleich (6.). Kurz vor der Pause ging Schwarzenau durch den zweiten Treffer von Merkl erneut in Führung. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Punkteteilung trotz Doppelpack von Merkl

Nach einer Stunde war das Spiel wieder ausgeglichen. Lukas Bayerl beförderte das Leder zum 2:2 des USV Raxendorf in die Maschen (60.).

Aktuell Torchancen am laufenden Band. Stefan Steyrer, Ticker-Reporter

Es kam zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem jedoch kein Team den entscheidenden Vorteil erreichte. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem Tabellenprimus und dem ESV Schwarzenau pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Raxendorf ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Der ESV Schwarzenau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf.

Der USV Raxendorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim UFC Lokomotive Langschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Schwarzenau den USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – ESV Schwarzenau, 2:2 (1:2)

60 Lukas Bayerl 2:2

37 Lukas Merkl 1:2

6 Jakub Býma 1:1

2 Lukas Merkl 0:1

