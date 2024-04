FC Purkersdorf verfolgt mit viel Akribie einen langfristigen und nachhaltigen Plan

1. Klasse West-Mitte

Nach einem kurzen Aufreger zum Auftakt der Rückrunde in der 1. Klasse West-Mitte ist der FC Purkersdorf gut in ebenjene reingestartet und konnte zuletzt den Vorsprung an der Tabellenspitze nach Punkten sogar leicht ausbauen. Die Elf von Trainer Jürgen Novara ist nun sieben Zähler voran, intern bleibt man jedoch ruhig und verweist unter anderem auf die Drei-Punkte-Regel, nach der es bekanntlich schnell gehen kann. Ligaportal hat sich mit dem Coach der Purkersdorfer unter anderem über den Rückrundenstart, die Ziele und den nächsten Gegner unterhalten.

Ligaportal: Herr Novara, wie lautet Ihr Fazit nach den ersten gespielten Runden im neuen Jahr?

Jürgen Novara: Im ersten Match hat der Motor gestottert, danach sind wir aber wieder reingekommen, also zufrieden.

Ligaportal: Wo orten Sie die Stärken Ihrer Mannschaft?

Jürgen Novara: Dazu zählt die Kadergröße, die wir haben inklusive der Bereitschaft, die wir haben. Wir hatten im letzten Monat, bis auf die Verletzten, fast 100 Prozent Trainingsbeteiligung, und da rede ich von einem Kader von 21 plus den Torleuten. Dann wäre da noch der außergewöhnliche Zusammenhalt, das habe ich von den Mannschaften bislang nicht in der Form gekannt. Da sind wir wirklich top, ansonsten würden gewisse Dinge, wie etwa dass du im Sommer in ein Trainingslager kommst, im Winter in die Türkei fliegst, zwei Monate gemeinsam die Vorbereitung durchführst, nicht gehen. Auch ist es so, dass wir unser Herz auf den Platz schmeißen, da ist viel Leidenschaft dabei.

Ligaportal: Wenn man die Tabelle mit jener der Winterpause vergleicht – was hat sich aus Ihrer Sicht geändert betreffend Ausgangslage?

Jürgen Novara: Durch die drei Punkte geht das alles relativ schnell. Wir haben einen Vorsprung, aber keinen Polster. Der fängt bei mir in der heutigen Zeit bei neun, zehn Punkten erst an. Wir haben nun sieben Zähler Vorsprung und eine gute Ausgangsposition, aber halt auch nichts zum Ausruhen.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich in Purkersdorf gesetzt?

Jürgen Novara: Wir haben ein Projekt in der letzten Klasse gestartet. Wir haben einen großen Nachwuchs, uns ist wichtig, dass die Spieler eine Perspektive haben. Die, die gut sind, werden es auch schaffen, die anderen werden es vielleicht wo in die 1. oder 2. Klasse schaffen. Wir wollen schon noch die eine oder andere Liga hochkommen, auch wenn es nicht jedes Jahr der Fall sein wird, dass du hochkommst, da wird man schon immer wieder auch einen Stopp machen. Wir sind auch nicht zusammengekauft, haben damals die U18 aufgelassen. Ich müsste jetzt lügen, aber ich denke, dass wir – seit ich hier bin – zwei Feldspieler von extern geholt haben. Man merkt auch, dass die Leute das honorieren, du hast mehr Zuschauer, als wenn du nur zusammenkaufst.

