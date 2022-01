ATSV Schönfeld will sich zum Meister krönen

Details Montag, 31. Januar 2022 17:21

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Andreas Barta, Sektionsleiter beim ATSV Schönfeld/Tausendblum, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Christian Hasenberger überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach elf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage mit 34 Punkten überlegen an der Spitze. Die sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Pottenbrunn sollen ins Ziel gebracht werden, "um unser 90-jähriges Bestehen im Juni mit einem Meistertitel zu krönen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Barta: "Als Herbstmeister mit sechs Punkten Vorsprung müssen wir sehr zufrieden sein. Wir haben, nachdem unsere Sommervorbereitung eher durchwachsen war, nicht damit gerechnet, ganz vorne mit dabei zu sein. Dass es dann letztlich so gut für uns läuft, war nicht vorherzusehen und somit sind wir auch deshalb zufrieden, weil wir doch deutlich über unseren Erwartungen liegen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Barta: "Im Wesentlichen ganz gut. Das ist sicher auch der Tabellensituation geschuldet. Natürlich belastet aber auch uns die Unsicherheit rund um Corona und die Maßnahmen dazu. Speziell die Absage unserer geselligen Zusammenkünfte (Weihnachtsfeier, Jahresabschluss, Faschings-Gschnas) dämpfen die Stimmung ein wenig und wir hoffen doch, dass sich die Situation im Frühjahr soweit entschärft, dass wir auch abseits des Sportlichen wieder Erfreuliches zu berichten haben."

"90-jähriges Bestehen im Juni mit einem Meistertitel krönen"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Barta: "Abgänge sind Patrik Lechman (zurück in die Slowakei, jedoch ausschließlich aus beruflichen Gründen - sportlich hätten wir ihn gerne behalten) und Clemens Strauß (er wechselt zu St. Veit und möchte dort mehr Spielpraxis sammeln). Dazu muss Constantin Grohmann durch Job und Studium kürzertreten. Er wird uns im Frühjahr tendenziell nicht zur Verfügung stehen. Als Zugänge stehen Rene Reiter (Böheimkirchen), Thomas Winter (Maria Anzbach) und Din Talic (Villacher SV/er studiert in Wien und war auf der Suche nach einem Verein) fest. Außerdem werden im Frühjahr auch wieder Kevin Pichler und Benjamin Zuber zur Verfügung stehen, die beide im Herbst berufsbedingt im Ausland waren."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Barta: "Michi Henickl hat sich Ende Oktober einen Seitenbandeinriss zugezogen, sollte aber bald wieder fit und einsatzbereit sein. Ansonsten sind wir (von kleineren Blessuren abgesehen) verschont geblieben und hoffen natürlich, dass das auch im Frühjahr so bleibt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Barta: "Den Vorsprung halten und Meister werden. Im Idealfall mit beiden Teams, also Kampfmannschaft und Reserve. Sollte es sich nicht ausgehen, wird die Welt nicht zusammenbrechen, wir werden aber jedenfalls alles daransetzen, unser 90-jähriges Bestehen im Juni mit einem Meistertitel zu krönen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Barta: "Ich gehe davon aus, dass alles versucht werden wird, die Meisterschaft zur Gänze durchzuziehen. In Verknüpfung mit dem aktuellen Infektionsgeschehen und der durch die Impfpflicht nochmal steigenden Durchimpfungsrate ist das zwar noch nicht gesichert, es schaut aber jedenfalls besser aus als zum Beispiel im Vorjahr."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Barta: "Von der Tabelle gesehen: Wohl wir. Wie bereits erwähnt, werden wir auch alles versuchen um am Ende ganz oben zu stehen. Allerdings ist das Rennen noch nicht entschieden und ich denke, dass vor allem Pottenbrunn und Obergrafendorf bis zum Schluss hartnäckige Verfolger bleiben werden."