Kirchberg an der Pielach sieht positiv in die Zukunft

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 09:33

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Engl, Sportlicher Leiter beim SC Kirchberg an der Pielach, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Marian Kocis überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach sieben Siegen und sechs Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang fünf. Dabei wurde ein äußerst schlechter Saisonstart weggesteckt, denn nach fünf Runden war man ohne einen einzigen Zähler abgeschlagenes Tabellen-Schlusslicht. Doch danach wurde erfolgreich die Kurve gekratzt. Kein Wunder, dass man deshalb "positiv in die Zukunft" sieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Engl: "Nach einem sehr schlechten Start und fünf Niederlagen am Anfang der Saison sind wir mit dem fünften Tabellenrang sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Engl: "Trotz der derzeitigen Situation ist die Stimmung im Verein sehr gut und wir sehen natürlich immer positiv in die Zukunft."

"Neuverpflichtungen" durch Rückkehrer nach Verletzungen

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Engl: "In der Winter-Übertrittszeit wurden keine Verpflichtungen gemacht, da einige Spieler im Herbst verletzt waren und diese im Frühjahr sozusagen unsere Neuverpflichtungen sind."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Engl: "Covid war eigentlich im Herbst bei uns eher kein Problem, sondern Langzeitverletzungen und auch Sperren. Zurzeit sind alle Spieler wieder an Bord."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Engl: "Unser Ziel ist natürlich unseren Lauf weiterzusetzen und die Top 5 mindestens zu erhalten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Engl: "Die Saison wird fertig gespielt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Engl: "Es wird Schönfeld sein."