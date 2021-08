Sieg gegen Loosdorf: Markersdorf krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 21. August 2021 07:38

Der ASK Loosdorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:4-Niederlage gegen den USC Markersdorf lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Für die Gastgeber sieht die Lage ungleich besser aus. Vor etwa 250 Besuchern konnte Markersdorf den zweiten Sieg und somit die Tabellenspitze einfahren.

Die Fans mussten lange auf den ersten Treffer warten. Kurz vor der Pause traf Christopher Grilz für Markersdorf (40.) zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenführer, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Bauer feiert Doppepack

Nach der Pause durften auch die Fans der Gäste jubeln. In der 57. Minute erzielte Maximilian Heinreichsberger das 1:1 für den ASK Loosdorf. Doch Gerald Bauer schoss für den USC Markersdorf in der 60. Minute das zweite Tor und stellte nur drei Minuten nach dem Ausgleich die Führung für Markersdorf wieder her. In der 71. Minute brachte Patrik Wipfler das Netz für den Gastgeber zum Zappeln und erhöhte auf 3:1. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Bauer, der das 4:1 aus Sicht von Markersdorf perfekt machte (90.) und seinen zweiten Treffer in diesem Spiel feiern durfte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USC Markersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Loosdorf.

Für den USC Markersdorf beginnt die neue Saison mit 6 Punkten aus zwei Spielen und dem Platz an der Tabellenspitze.

In der neuen Spielzeit findet sich der ASK Loosdorf nach wezi Spielen mit null Punkten am Tabellenende wieder.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – ASK Loosdorf, 4:1 (1:0)

40 Christopher Grilz 1:0

57 Maximilian Heinreichsberger 1:1

60 Gerald Bauer 2:1

71 Patrik Wipfler 3:1

90 Gerald Bauer 4:1

