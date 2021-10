ASK Loosdorf spielt mit FCU Gerersdorf/E. Katz und Maus

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:07

1. Klasse West-Mitte: Mehr als 110 Besucher wollten sich das Derby zwischen dem FCU Gerersdorf/E. und dem ASK Loosdorf nicht entgehen lassen. Der ASK Loosdorf führte den FCU Gerersdorf/E. nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor.

Die Gäste kamen von Minute zu Minute besser ins Spiel und erhöhten folglich den Druck auf die Gastgeber. Mit einem schnellen Doppelpack (40./44.,EM) zum 2:0 schockte Markus Gruber den FCU Gerersdorf/E. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gruber mit vier Treffern Mann des Tages

Elvis Dirvaru legte in der 70. Minute zum 3:0 für den ASK Loosdorf nach. Für das 4:0 der Gäste sorgte Gruber, der in Minute 79 zur Stelle war. Benedikt Wolfsberger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Loosdorf (81.). Gruber stellte schließlich in der 87. Minute den 6:0-Sieg für den ASK Loosdorf sicher. Der ASK Loosdorf überrannte Gerersdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durch diese Niederlage fällt der FCU Gerersdorf/E. in der Tabelle auf Platz acht zurück. Für die Heimmannschaft sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Loosdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ASK Loosdorf klettert mit diesem Erfolg auf den elften Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der FCU Gerersdorf/E. tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Pressbaum an. Einen Tag später empfängt der ASK Loosdorf die SKVg Pottenbrunn.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – ASK Loosdorf, 0:6 (0:2)

40 Markus Gruber 0:1

44 Markus Gruber 0:2

70 Elvis Dirvaru 0:3

79 Markus Gruber 0:4

81 Benedikt Wolfsberger 0:5

87 Markus Gruber 0:6

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!