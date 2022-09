SC St.Pölten Union Landhaus verliert auch gegen Kirchberg/P.

Details Sonntag, 04. September 2022 01:23

1. Klasse West-Mitte: Nur knapp 40 Besucher kamen nach St. Pölten, um sich das Spiel des SC St. Pölten Union Landhaus gegen den SC Kirchberg/P. anzusehen. Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für SC St.Pölten Union Landhaus gehörig missglückt. Mit 2:3 musste man sich dem SC Kirchberg/P. geschlagen geben.

Marek Blazej brachte SC St. Pölten in der 13. Minute ins Hintertreffen. Das 1:1 der Gastgeber stellte Rufi Jusufi sicher (25.) und sorgte so für neue Hoffnung. Kurz vor der Pause traf Eric Engl für den SC Kirchberg (44.) und brachte sein Team mit 2:1 in Front. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Heimelf gelang nur noch der Anschlusstreffer

In der 51. Minute brachte Luca Masching das Netz für den Sportclub Kirchberg an der Pielach zum Zappeln. Dominik Golian war zur Stelle und markierte das 2:3 von SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus (77.). Am Ende verbuchte der SC Kirchberg/P. gegen den Tabellenletzten die maximale Punkteausbeute.

SC St.Pölten Union Landhaus ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 4:14 – das Torverhältnis von SC St. Pölten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Kirchberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

SC St.Pölten Union Landhaus tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim FC Ober-Grafendorf an. Einen Tag später empfängt der Sportclub Kirchberg an der Pielach den SV Ratzersdorf.

1. Klasse West-Mitte: SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 2:3 (1:2)

77 Dominik Golian 2:3

51 Luca Masching 1:3

44 Eric Engl 1:2

25 Rufi Jusufi 1:1

13 Marek Blazej 0:1