Last-Minute-Sieg: Alpenvorland entführt drei Punkte aus Hofstetten

1. Kasse West-Mitte: 125 Zuschauer wurden im Pielachtalstadion gezählt. Im Spiel von Hofstetten gegen die USG Alpenvorland gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Das Spiel begann rasant. Nach drei Minuten fanden die Gäste ihre erste Großchance vor, doch Martin Slabjar konnte die flache Hereingabe nicht verwerten. Daniel Lampl brachte sein Team per Kopf in der 32. Minute nach vorn. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Slabjar den Vorsprung der USG Alpenvorland auf 2:0 (40.), nachdem er einen Abwehrfehler nutze und alleine auf das gegnerische Tor zulaufen konnte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach der Pause kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Benedikt Klauser ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Gestocher zum 1:2 für die Sportunion Hofstetten-Grünau. Die Heimelf drängte nun auf den Ausgleich. Die komfortable Halbzeitführung der USG Alpenvorland hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Michael Grossmann schoss nach einem Konterangriff den Ausgleich in der 65. Spielminute. In Minute 85 wurde Hofstetten-Keeper Tobias Stachelberger wegen Beleidigung vom Platz gestellt. Mit Dalibor Gonda und Lukas Krcmarik (92.) folgen ihm in der Nachspielzeit zwei weitere Teamkollegen mit Rot in die Kabine. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Alexander Schnetzinger (94.) rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die USG Alpenvorland in greifbare Nähe. Am Ende verbuchte die USG Alpenvorland gegen die SPU Hofstetten-G. die maximale Punkteausbeute.

Schnetzinger entscheidet Spiel mit dem Abpfiff

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Hofstetten. Die mittlerweile 24 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In dieser Saison sammelte Hofstetten bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Sportunion Hofstetten-Grünau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die USG Alpenvorland schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 17 Gegentore verdauen musste.

Die USG Alpenvorland setzte sich mit diesem Sieg von der SPU Hofstetten-G. ab und nimmt nun mit sechs Punkten den achten Rang ein, während Hofstetten weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft die Sportunion Hofstetten-Grünau auf die SKVg Pottenbrunn, die USG Alpenvorland spielt tags darauf gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – USG Alpenvorland, 2:3 (0:2)

94 Alexander Schnetzinger 2:3

65 Michael Grossmann 2:2

48 Benedikt Klauser 1:2

40 Martin Slabjar 0:2

32 Daniel Lampl 0:1