FC Leonhofen gewinnt beim FCU Gerersdorf/E.

Details Sonntag, 11. September 2022 00:12

1. Klasse West-Mitte: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 5. Runde nicht entgehen lassen. Der FC Leonhofen erreichte einen 3:1-Erfolg beim FCU Gerersdorf/E. Leonhofen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Lange Zeit konnten die Hausherren das Spiel offen halten. Michael Luger brachte dann aber Gerersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 35. und 45. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Auch nach dem Pausentee kamen die Gäste besser aus den Kabinen. Mit dem 3:0 durch Patrick Brachner schien die Partie bereits in der 47. Minute mit dem FC Leonhofen einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 des FCU Gerersdorf/E. zeichnete Marko Kolundzija per Strafstoß verantwortlich (86.). Letzten Endes holte der FC Leonhofen gegen die Gastgeber drei Zähler.

Leonhofen steht ganz oben

Für den FCU Gerersdorf/E. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Gerersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FCU Gerersdorf/E. bei. Nur einmal ging der FCU Gerersdorf/E. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Saison ist zwar noch jung, doch freut sich Leonhofen nach diesem Sieg über den Sprung an die Tabellenspitze. Die Verteidigung des Gasts wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst fünfmal bezwungen. Der FC Leonhofen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der FC Leonhofen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Gerersdorf tritt am kommenden Sonntag beim SV Karlstetten/Neidling an, Leonhofen empfängt am selben Tag den Sportclub Kirchberg an der Pielach.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – FC Leonhofen, 1:3 (0:2)

86 Marko Kolundzija 1:3

47 Patrick Brachner 0:3

45 Michael Luger 0:2

35 Michael Luger 0:1