Kantersieg gegen Mank: Der ASK Loosdorf bastelt weiter am Traumstart

Details Samstag, 17. September 2022 00:48

1. Klasse West-Mitte: Etwa 310 Besucher kamen nach Loosdorf. Der ASK Loosdorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem USC Mank das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:2 für den ASK Loosdorf. Loosdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

310 Zuschauer sahen, wie Markus Gruber (9.) von der rechten Seite per Innenstange das 1:0 für die Gastgeber markierte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Elvis Dirvaru den Vorsprung des Tabellenführers. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michal Sojka, als er per Kopf das 3:0 für den ASK Loosdorf besorgte (27.). Noch vor der Halbzeit legte Dirvaru seinen zweiten Treffer nach (43.) und profitierte von einem Gestocher im Strafraum. Nach dem souveränen Auftreten des ASK Loosdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Klarer Heimsieg für den ASK Lossdorf

Das 1:4 des USC Mank stellte Philip Luger mit einem strammen Schuss aus der Distanz sicher (47.). Mit dem 5:1 durch Gruber schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Loosdorf einen sicheren Sieger zu haben. Harald Pfrendl schoss die Kugel praktisch im Gegenzug zum 2:5 für den USC Mank über die Linie (58.). Sojka schraubte das Ergebnis in der 64. Minute per Kopf mit dem 6:2 für den ASK Loosdorf in die Höhe. Erneut traf Loosdorf und Valentin Rülling stellte den Spielstand damit auf 7:2 (72.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ASK Loosdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der ASK Loosdorf ist mit 18 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Erfolgsgarant von Loosdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der ASK Loosdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt der USC Mank weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Die Leistungskurve des USC Mank zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Loosdorf beim FC Kapelln an, während der USC Mank einen Tag zuvor die Sportunion Hofstetten-Grünau empfängt.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – USC Mank, 7:2 (4:0)

72 Valentin Ruelling 7:2

64 Michal Sojka 6:2

58 Harald Pfrendl 5:2

56 Markus Gruber 5:1

47 Philip Luger 4:1

43 Elvis Dirvaru 4:0

27 Michal Sojka 3:0

13 Elvis Dirvaru 2:0

9 Markus Gruber 1:0