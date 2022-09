Ober-Grafendorf brachte 4:2-Führung gegen Ratzersdorf nicht ins Ziel

Details Sonntag, 18. September 2022 00:18

1. Klasse West-Mitte: Mit 250 Besuchern war die Fahrschule-Sauer-Arena in Ratzersdorf gut gefüllt. Im Spiel des SV Ratzersdorf gegen Ober-Grafendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war der SV Ratzersdorf mitnichten. Ratzersdorf kam gegen den FC Ober-Grafendorf zu einem achtbaren Remis.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Ratzersdorf bereits in Front. Maximilian Wimmer markierte in der vierten Minute die Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Ober-Grafendorfs Stefan Berndorfer bereits wenig später besorgte (5.). Fabian Diendorfer versenkte die Kugel zum 2:1 (12.) für Ober-Grafendorf. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Thomas Baumann mit dem 2:2 für Ratzersdorf zur Stelle (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Die Schlussphase hatte es in sich. Spät behauptete sich Berndorfer per Strafstoß gegen die Hintermannschaft des SV Ratzersdorf. Neuer Spielstand: 3:2 (78.). Miso Pejic schoss für Ober-Grafendorf in der 84. Minute das vierte Tor. Nun schien alles entschieden zu sein. Doch mit zwei schnellen Treffern von Baran Caner (87.) und Antun Primorac (93., Freistoß) machte der SV Ratzersdorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Letztlich gingen das Heimteam und der FC Ober-Grafendorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Mit acht Punkten auf der Habenseite steht Ratzersdorf derzeit auf dem siebten Rang. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Ratzersdorf bei. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Ratzersdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Ober-Grafendorf rangiert mit 13 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich der FC Ober-Grafendorf bisher geschlagen. Ober-Grafendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag tritt Ratzersdorf bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus an, während der FC Ober-Grafendorf einen Tag zuvor den FC Leonhofen empfängt.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – FC Ober-Grafendorf, 4:4 (2:2)

93 Antun Primorac 4:4

87 Baran Caner 3:4

84 Miso Pejic 2:4

78 Stefan Berndorfer 2:3

45 Thomas Baumann 2:2

12 Fabian Diendorfer 1:2

5 Stefan Berndorfer 1:1

4 Maximilian Wimmer 1:0