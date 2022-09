Zimola rettet dem USC Mank einen Punkt gegen Hofstetten-G.

Details Samstag, 24. September 2022 00:58

1. Klasse West-Mitte: In der Begegnung USC Mank gegen die SPU Hofstetten-G. trennten sich die beiden Kontrahenten vor rund 200 Besuchern mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste erwiesen sich gegen den USC Mank als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Die Abtastphase dauerte in dieser Partie doch etwas länger als sonst. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Michael Grossmann auf Seiten von Hofstetten doch noch das 1:0 (40.). Mit einem Tor Vorsprung für die Sportunion Hofstetten-Grünau ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Die Gastgeber wollten sich aber nicht geschlagen geben und forcierten ihre Offensivbemühungen. Und das wurde auch belohnt. Das 1:1 des USC Mank bejubelte Andreas Zimola (76.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Mank kann mit diesem Punkt wohl besser leben

Für den USC Mank gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit neun ergatterten Punkten steht der Gastgeber auf Tabellenplatz sechs. Am liebsten teilt der USC Mank die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der USC Mank kann einfach nicht gewinnen.

Die SPU Hofstetten-G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Hofstetten findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit erschreckenden 26 Gegentoren stellt die Sportunion Hofstetten-Grünau die schlechteste Abwehr der Liga. Die bisherige Saisonbilanz der SPU Hofstetten-G. bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Seit fünf Spielen wartet Hofstetten schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Freitag tritt der USC Mank bei der SKVg Pottenbrunn an, während die Sportunion Hofstetten-Grünau zwei Tage später den FC Kapelln empfängt.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – Sportunion Hofstetten-Grünau, 1:1 (0:1)

76 Andreas Zimola 1:1

40 Michael Grossmann 0:1