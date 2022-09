Nach Sieg beim FC Kapelln: ASK Loosdorf mit weißer Weste

Details Sonntag, 25. September 2022 00:24

1. Klasse West-Mitte: Die Leopold-Figl-Sportanlage zählte am Samstagnachmittag rund 150 Zuschauer. Der ASK Loosdorf erreichte einen 3:1-Erfolg beim FC Kapelln. Der ASK Loosdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Der Tabellenführer fand schneller in dieses Spiel. Vor 150 Zuschauern markierte Elvis Dirvaru, nach Zuspiel von Markus Gruber, die Führung für den Gast (23.). Dennoch blieben die Gastgeber weiter offensiv ausgerichtet und wurden auch immer wieder mal gefährlich. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Markus Gruber köpfte die Kugel zum 2:0 für Loosdorf über die Linie (61.). Kurz darauf brachten sich auch die Heimsichen auf die Anzeigentafel. Markus Schwarz war es, der in der 66. Minute das Spielgerät mit einem Freistoß im Gehäuse des Tabellenprimus unterbrachte. Das 3:1 für den ASK Loosdorf stellte erneut Gruber sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Am Ende punktete der ASK Loosdorf dreifach beim FC Kapelln.

Dank Gruber: Loosdorf effektiver

Der FC Kapelln findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der Gastgeber musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Kapelln insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der FC Kapelln auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Erfolgsgarant von Loosdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den ASK Loosdorf zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat der ASK Loosdorf alle für sich entschieden.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Kapelln bei der Sportunion Hofstetten-Grünau an, während Loosdorf zwei Tage zuvor den FCU Gerersdorf/E. empfängt.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – ASK Loosdorf, 1:3 (0:1)

75 Markus Gruber 1:3

66 Markus Schwarz 1:2

61 Markus Gruber 0:2

23 Elvis Dirvaru 0:1