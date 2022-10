SV Karlstetten bezwingt Ober-Grafendorf

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:03

1. Klasse West-Mitte: Vor mehr als 80 Zuschauern empfing am Sonntag der SV Karlstetten den FC Ober-Grafendorf. Der SV Karlstetten/Neidling gewann das Sonntagsspiel gegen den FC Ober-Grafendorf mit 2:1. Der SV Karlstetten hat mit dem Sieg über Ober-Grafendorf einen Coup gelandet.

Die ersten halbe Stunde blieb ohne Treffer. Für den Führungstreffer von Karlstetten zeichnete Florian Wurm verantwortlich (30.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. In Halbzeit zwei dauerte es nicht lange, ehe die Hausherren ihre Führung ausbauen konnten. In der 56. Minute erhöhte Adam Konecny auf 2:0 für den SV Karlstetten/Neidling. Der vermeintliche Favorit tat sich schwer, versuchte jedoch alles, um Anschluss zu finden. Doch erst in der Nachspielzeit (91.) gelang Fabian Diendorfer der Anschlusstreffer für den FC Ober-Grafendorf. Schließlich sprang für den SV Karlstetten gegen Ober-Grafendorf ein Dreier heraus.

Karlstetten feiert ersten Saisonsieg

Karlstetten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Karlstetten/Neidling findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der SV Karlstetten fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Karlstetten in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der FC Ober-Grafendorf in der Tabelle stabil. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Ober-Grafendorf nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag trifft der SV Karlstetten/Neidling auf SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, der FC Ober-Grafendorf spielt tags zuvor gegen den USC Markersdorf.

1. Klasse West-Mitte: SV Karlstetten/Neidling – FC Ober-Grafendorf, 2:1 (1:0)

91 Fabian Diendorfer 2:1

56 Adam Konecny 2:0

30 Florian Wurm 1:0