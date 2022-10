Kirchberg siegt in Markersdorf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:32

1. Klasse West-Mitte: Etwa 230 Besucher sind in die L&G Bau-ARENA nach Markersdorf gekommen. Der USC Markersdorf und der Sportclub Kirchberg an der Pielach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Der SC Kirchberg/P. wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Frantisek Hecko hatte die erste Chance im Spiel, doch der Akteur des SC Kirchberg/P. scheiterte an Keeper David Radivojevic. Markersdorf ging dann durch Michael Leimhofer in der 15. Minute in Führung. Luca Masching war es, der in der 28. Minute den Ball im Tor der Gastgeber unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte der SC Kirchberg das 2:1 (40.) durch einen Treffer von Stefan König. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Masching schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Das 2:3 des USC Markersdorf stellte Manuel Buchtele sicher (76.), doch zu einem Punktgewinn reichte es nicht mehr. Letzten Endes ging der Sportclub Kirchberg an der Pielach im Duell mit Markersdorf als Sieger hervor.

Doppelpack von Masching ebnet den Weg

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der USC Markersdorf den siebten Platz in der Tabelle ein. Die bisherige Saisonbilanz von Markersdorf bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich der USC Markersdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SC Kirchberg/P. behauptet nach dem Erfolg über Markersdorf den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SC Kirchberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des Sportclub Kirchberg an der Pielach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Der SC Kirchberg/P. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Freitag reist der USC Markersdorf zum FC Ober-Grafendorf, zeitgleich empfängt der SC Kirchberg den ASK Loosdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 2:3 (1:2)

76 Manuel Buchtele 2:3

58 Luca Masching 1:3

40 Stefan Koenig 1:2

28 Luca Masching 1:1

15 Michael Leimhofer 1:0