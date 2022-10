ASK Loosdorf bekommt beim SC Kirchberg/P. einen Dämpfer

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:52

1. Klasse West-Mitte: Der Sportclub Kirchberg an der Pielach verpasste dem ASK Loosdorf einen Dämpfer und siegte vor rund 120 Zuschauern mit 3:2 gegen den Tabellenführer. Die Experten wiesen dem ASK Loosdorf vor dem Match gegen den SC Kirchberg/P. die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Beide Mannschaften forcierten von Beginn an das Offensivspiel. 120 Zuschauer sahen, wie Markus Pechatschek nach 36 Minuten einen missglückten Rückpass der Gäste nutzte und das 1:0 für den SC Kirchberg markierte. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Erst in der Schlussviertelstunde wurde es wieder turbulent. Nach 75 Minuten beförderte der Sportclub Kirchberg an der Pielach das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz und feierte Torschütze Stefan König. Loosdorfs Valentin Rülling schoss in der 79. Minute das Tor zum 1:2. Die Heimischen erzwangen jedoch die Vorentscheidung. Frantisek Hecko erhöhte den Vorsprung des SC Kirchberg/P. nach 85 Minuten auf 3:1. Kurz vor Ultimo war noch Michal Sojka zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des ASK Loosdorf verantwortlich (88.). Am Ende verbuchte der SC Kirchberg gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Erste Saisonniederlage für Loosdorf

Nach neun absolvierten Spielen stockte der Sportclub Kirchberg an der Pielach sein Punktekonto bereits auf 20 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Mit dem Sieg knüpfte der SC Kirchberg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Kirchberg/P. sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Zuletzt lief es erfreulich für den Sportclub Kirchberg an der Pielach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Erfolgsgarant des ASK Loosdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich Loosdorf bisher geschlagen.

Am kommenden Samstag trifft der SC Kirchberg/P. auf die Sportunion Hofstetten-Grünau, der ASK Loosdorf spielt tags zuvor gegen den FC Ober-Grafendorf.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – ASK Loosdorf, 3:2 (1:0)

88 Michal Sojka 3:2

85 Frantisek Hecko 3:1

79 Valentin Ruelling 2:1

75 Stefan Koenig 2:0

36 Markus Pechatschek 1:0