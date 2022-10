Niederlage beim FC Kapelln: Pottenbrunn im Abwärtstrend

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:01

1. Klasse West-Mitte: Vor etwa 120 Zuschauern trafen sich am Samstag der FC Kapelln und die SKVg Pottenbrunn. Der FC Kapelln gewann das Samstagsspiel gegen die SKVg Pottenbrunn mit 4:2. Der FC Kapelln erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Gleich zu Spielbeginn traf Pottenbrunns Jürgen Ratheyser zur frühen Führung (4.). In Minute 21 verpassten es die Gäste die Führung auszubauen. Der FC Kapelln glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für die SKVg Pottenbrunn in die Kabinen. Den zweiten Durchgang begannen die gastgeber besser. Das 1:1 des FC Kapelln stellte Patrick Ringler sicher (48.). Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Daniel Boros, der in der 78. Minute zur Stelle war. Doch Leonardo Wang traf kurz vor Schluss zum 2:2 zugunsten von Pottenbrunn (86.). Mit einem schnellen Doppelpack in der Nachspielzeit (93./95.) zum 4:2 schockte Simon Hell die Gäste. Letzten Endes ging der FC Kapelln im Duell mit der SKVg Pottenbrunn als Sieger hervor.

Hell der Held der Nachspielzeit

Für den FC Kapelln gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC Kapelln im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der FC Kapelln momentan auf dem Konto.

Pottenbrunn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten der SKVg Pottenbrunn alles andere als positiv. Pottenbrunn verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Freitag reist der FC Kapelln zum USC Mank, zeitgleich empfängt die SKVg Pottenbrunn den FCU Gerersdorf/E.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – SKVg Pottenbrunn, 4:2 (0:1)

95 Simon Hell 4:2

93 Simon Hell 3:2

86 Leonardo Wang 2:2

78 Daniel Boros 2:1

48 Patrick Ringler 1:1

4 Juergen Ratheyser 0:1