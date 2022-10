Pottenbrunn beendet gegen Gerersdorf/E. Sieglos-Serie

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:46

1. Klasse West-Mitte: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Bei Pottenbrunn gab es für den FCU Gerersdorf/E. nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die SKVg Pottenbrunn wusste zu überraschen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Pottenbrunn brach den Bann in der 65. Minute und Jürgen Ratheyser markierte die 1:0-Führung. Lukas Marjanovic schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (76.). Kurz vor Schluss traf Pottenbrunns Zourab Baki zum 3:0-Endstand (93.). Schließlich strich die SKVg Pottenbrunn die Optimalausbeute gegen Gerersdorf ein.

Pottenbrunn schließt auf

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Pottenbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Die SKVg Pottenbrunn bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Pottenbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Der FCU Gerersdorf/E. besetzt momentan mit zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der FCU Gerersdorf/E. derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Gerersdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Freitag tritt die SKVg Pottenbrunn beim Sportclub Kirchberg an der Pielach an, während der FCU Gerersdorf/E. einen Tag später den USC Mank empfängt.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – FCU Gerersdorf/E, 3:0 (0:0)

93 Zourab Baki 3:0

76 Lukas Marjanovic 2:0

65 Juergen Ratheyser 1:0