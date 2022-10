Erster Saisonsieg für St. Pölten, erneuter Patzer von Markersdorf

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:54

1. Klasse West-Mitte: Etwa 100 Besucher fanden den Weg in die L&G-Bau-Arena nach Markersdorf. SC St.Pölten Union Landhaus zog dem USC Markersdorf das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams.

Für den Führungstreffer von SC St. Pölten zeichnete Rufi Jusufi verantwortlich (22.). Denis Kurtanovic versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (27.). Jusufi brachte das Schlusslicht in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (32.). Dominik Golian baute den Vorsprung von SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus in der 35. Minute auf 4:0 aus. SC St.Pölten Union Landhaus dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mit Toren von Jusufi (56./60.) und Rilind Shemo (59.) zeigte SC St. Pölten weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Erster Saisonsieg - und was für einer!

Markersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit 32 Toren fing sich der USC Markersdorf die meisten Gegentore in der 1. Klasse West-Mitte ein. Markersdorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Markersdorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Markersdorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die drei Punkte brachten für SC St.Pölten Union Landhaus keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SC St. Pölten fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Defensivleistung des USC Markersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SC St.Pölten Union Landhaus offenbarte Markersdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist der USC Markersdorf zum SV Ratzersdorf, zeitgleich empfängt SC St. Pölten den ASK Loosdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 0:7 (0:4)

60 Rufi Jusufi 0:7

59 Rilind Shemo 0:6

56 Rufi Jusufi 0:5

35 Dominik Golian 0:4

32 Rufi Jusufi 0:3

27 Denis Kurtanovic 0:2

22 Rufi Jusufi 0:1