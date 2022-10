Der USC Mank und der FCU Gerersdorf/E. teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:07

1. Klasse West-Mitte: Der FCU Gerersdorf/E. hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Der FCU Gerersdorf/E. ging vor rund 50 Fans durch Daniel Bayer in der 28. Minute in Führung. Mario Reicher beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (34.). Mit der Führung für Gerersdorf ging es in die Kabine. In der 50. Minute legte Reicher zum 3:0 zugunsten des FCU Gerersdorf/E. nach. Doch die Gäste bewiesen Moral. Denes Olasz versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des FCU Gerersdorf/E. Das 2:3 des USC Mank bejubelte Andreas Zimola (64.). Die komfortable Halbzeitführung von Gerersdorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Moritz Hiesberger schoss den Ausgleich in der 76. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg des FCU Gerersdorf/E, doch am Ende wurde das Aufbäumen des USC Mank noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Sieg verspielt: 3:3 nach 3:0

Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der FCU Gerersdorf/E. derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet Gerersdorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Der USC Mank muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 27 Gegentore verdauen musste. Am liebsten teilt der USC Mank die Punkte. Da man aber auch dreimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Der USC Mank kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USC Mank die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der USC Mank damit auch unverändert auf Rang zehn.

Am kommenden Sonntag trifft der FCU Gerersdorf/E. auf den FC Kapelln, der USC Mank spielt tags zuvor gegen den Sportclub Kirchberg an der Pielach.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – USC Mank, 3:3 (2:0)

76 Moritz Hiesberger 3:3

64 Andreas Zimola 3:2

57 Denes Olasz 3:1

50 Mario Reicher 3:0

34 Mario Reicher 2:0

28 Daniel Bayer 1:0