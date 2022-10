Erfolgreiche Aufholjagd von Ober-Grafendorf gegen Hofstetten

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:01

1. Klasse West-Mitte: Mit rund 350 Zuschauern war die MIBAG-Arena in Ober-Grafendorf gut gefüllt. Der FC Ober-Grafendorf und die Sportunion Hofstetten-Grünau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Ober-Grafendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Eine halbe Stunde lang tasteten sich beide Teams eher ab. Dann klappten beide aber ihre Visiere hoch. Die SPU Hofstetten-G. ging durch Lukas Krcmarik in der 18. Minute in Führung. In der 20. Minute brachte Michael Grossmann das Netz für den Gast zum Zappeln. Yannik Noah Jung vollendete zum dritten Tagestreffer in der 23. Spielminute und brachte den Gästen eine komfortable 3:0-Führung. Hofstetten schien bereits eine Vorentscheidung herbei geführt zu haben. Fabian Diendorfer beförderte dann das Leder zum 1:3 des FC Ober-Grafendorf über die Linie (27.). Die Heimmannschaft traf etwas später zum 2:3 (38.) durch Thomas Bäuchler und sogar zum Ausgleich durch Fabian Datzreiter (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Durchsetzungsstark zeigte sich Ober-Grafendorf, als Georg Kolenprat (57.) und Diendorfer (66.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und das Spiel zum 5:3 drehten. Markus Hofbauer traf zum 4:5 zugunsten von Hofstetten (71.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der FC Ober-Grafendorf gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau.

Hofstetten verspielte eine 3:0-Führung

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Ober-Grafendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Der FC Ober-Grafendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ober-Grafendorf. Der FC Ober-Grafendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Ober-Grafendorf etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der FC Ober-Grafendorf.

34 Gegentreffer musste die SPU Hofstetten-G. im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Hofstetten findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Stärke der Sportunion Hofstetten-Grünau liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die SPU Hofstetten-G. derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Ober-Grafendorf bei der SKVg Pottenbrunn an, während Hofstetten einen Tag später SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus empfängt.

1. Klasse West-Mitte: FC Ober-Grafendorf – Sportunion Hofstetten-Grünau, 5:4 (3:3)

71 Markus Hofbauer 5:4

66 Fabian Diendorfer 5:3

57 Georg Kolenprat 4:3

42 Fabian Datzreiter 3:3

38 Thomas Baeuchler 2:3

27 Fabian Diendorfer 1:3

23 Yannik Noah Jung 0:3

20 Michael Grossmann 0:2

18 Lukas Krcmarik 0:1