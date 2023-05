ASK Loosdorf triumphiert im Gipfeltreffen gegen Kirchberg/P.

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:08

1. Klasse West-Mitte: Nichts zu holen gab es für den SC Kirchberg/P. beim ASK Loosdorf. Der Tabellenführer erfreute seine 270 Fans mit einem 3:1. Auf dem Papier ging Loosdorf als Favorit ins Spiel gegen den SC Kirchberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Sportclub Kirchberg an der Pielach am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Michal Sojka traf vor 270 Besuchern per Kopf zum 1:0 (9.). Frantisek Hecko beförderte das Leder zum 1:1 des SC Kirchberg/P. in die Maschen (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Markus Gruber in der 28. Minute, nach einer sehenswerten Kombination. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Loosdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die Gäste waren aber weiterhin ebenbürtig und gut im Spiel. Haberl musste per Kopf auf der Linie die Führung retten (64.). In der 69. Minute erhöhte Elvis Dirvaru aber auf 3:1 für den Gastgeber. Numerisch ins Hintertreffen geriet der ASK Loosdorf in der 70. Minute, als Fabian Haberl mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Ein starker Auftritt ermöglichte Loosdorf am Freitag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen den SC Kirchberg.

Meister Loosdorf bezwingt auch den ersten Verfolger

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ASK Loosdorf 55 Zähler zu Buche. Mit nur 30 Gegentoren hat der ASK Loosdorf die beste Defensive der 1. Klasse West-Mitte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Loosdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Beim Sportclub Kirchberg an der Pielach präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Der Gast hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Der SC Kirchberg/P. verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Der SC Kirchberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der ASK Loosdorf stellt sich am Samstag (18:30 Uhr) beim FC Ober-Grafendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Sportclub Kirchberg an der Pielach die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 3:1 (2:1)

69 Elvis Dirvaru 3:1

28 Markus Gruber 2:1

21 Frantisek Hecko 1:1

9 Michal Sojka 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei