Pflichtaufgabe erfüllt: Loosdorf besiegt St. Pölten Union Landhaus

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:15

1. Klasse West-Mitte: Der ASK Loosdorf und SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus lieferten sich vor rund 150 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. SC St.Pölten Union Landhaus erlitt gegen den ASK Loosdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Enger ging es kaum: Loosdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die Gastgeber musste fünf Stammspieler ersetzen. Vor 150 Zuschauern markierte Rufi Jusufi das 1:0 für SC St. Pölten (32.). Bevor es in die Pause ging, hatte Markus Gruber noch das 1:1 des ASK Loosdorf parat (41.). Mit einem Tor Vorsprung für den Ligaprimus ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Michal Sojka stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 71. Minute brachte Adam Zsak den Ball im Netz des ASK Loosdorf unter und glich zum 2:2 aus. Der Treffer zum 3:2 sicherte Loosdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sojka in diesem Spiel (78.). Schließlich strich der ASK Loosdorf die Optimalausbeute gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus ein.

Sojka sichert drei Punkte

Nach 24 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den ASK Loosdorf 58 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von Loosdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 92 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der ASK Loosdorf auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SC St.Pölten Union Landhaus muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der Gast auf den 13. Tabellenplatz. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur acht Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SC St. Pölten alles andere als positiv. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der ASK Loosdorf stellt sich am Donnerstag (17:30 Uhr) beim SV Ratzersdorf vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt SC St.Pölten Union Landhaus die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 3:2 (2:1)

78 Michal Sojka 3:2

71 Adam Zsak 2:2

46 Michal Sojka 2:1

41 Markus Gruber 1:1

32 Rufi Jusufi 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei