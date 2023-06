Loosdorf gewinnt auch beim SV Ratzersdorf

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Rund 160 Zuschauer wollten das vorletzte Spiel der Saison nicht verpassen. Durch ein 2:1 holte sich der ASK Loosdorf drei Punkte beim SV Ratzersdorf. Luft nach oben hatte der ASK Loosdorf dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel hatten die Gäste zu Hause mit 4:2 gewonnen.

Das Topspiel der Runde hatte in der ersten Halbzeit nur wenige Höhepunkte. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Ratzersdorf und Loosdorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Martin Wetzel brachte Ratzersdorf per Freistoß-Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 67. Minute vollstreckte. Gerald Humpelstetter erzielte vor 160 Zuschauern ebenfalls per direkten Freistoß das 1:2. Am Ende verbuchte der ASK Loosdorf gegen den SV Ratzersdorf die maximale Punkteausbeute.

Doppelpacker Wetzel macht den Sieg klar

Zehn Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat der SV Ratzersdorf momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte das Heimteam kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASK Loosdorf stets gesorgt, mehr Tore als Loosdorf (94) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West-Mitte. Nur viermal gab sich Loosdorf bisher geschlagen.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Ratzersdorf zur Sportunion Hofstetten-Grünau, gleichzeitig begrüßt der ASK Loosdorf den FC Leonhofen auf heimischer Anlage.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – ASK Loosdorf, 1:2 (0:0)

77 Gerald Humpelstetter 1:2

67 Martin Wetzel 0:2

54 Martin Wetzel 0:1

