SU Aschbach: "Dann sind wir für die nächsten Aufgaben gestärkt"

Die Sportunion Aschbach hat sich in der 1. Klasse West mit einem 3:2-Sieg gegen Neuhofen zuletzt für die Niederlage zum Auftakt der Rückrunde gegen Neustadtl rehabilitieren können. Für die Elf von Trainer Daniel Grubhofer sieht die Welt nach dem ersten Sieg im neuen Jahr schon wieder ganz anders aus, man kann durchaus das gesicherte Mittelfeld anstreben. Am kommenden Samstag trifft man auf Haag und damit auf einen unmittelbaren Konkurrenten. Ligaportal hat mit Trainer Grubhofer über den Start sowie die Ambitionen für das Frühjahr gesprochen.

Ligaportal: Herr Grubhofer, wie fällt Ihr erstes Fazit zum Rückrundenauftakt aus?

Daniel Grubhofer: Das fällt eigentlich relativ gut aus. Natürlich kann man jetzt sagen, wir hatten eine Niederlage und einen Sieg, wir hatten uns in Neustadtl aber so viele Chancen herausgespielt, dass wir für mehrere Partien genug gehabt hätten, da wollte der Ball aber einfach nicht rein. Wir sind drei, vier Mal beispielsweise allein vor dem Tor gestanden, hätten aber Stunden lang spielen können. Gegen Neuhofen haben wir es, auch in kämpferischer Hinsicht, aber genauso gemacht, wie es sein sollte.

Ligaportal: Wie bewerten Sie die Vorbereitung?

Daniel Grubhofer: Wir haben ein Trainingslager in Lindabrunn gemacht von Donnerstag bis Sonntag. Natürlich spielt man nie in voller Besetzung, was natürlich bei jedem Verein so ist, dadurch ist es ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen hat die Vorbereitung gepasst.

Ligaportal: Wie sieht es in weiterer Folge mit den Zielen aus, was ist in diesem Frühjahr noch möglich?

Daniel Grubhofer: Unser Ziel als Aufsteiger ist es sowieso einmal, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, so schnell wie möglich zu punkten, damit man befreit aufspielen kann. Was bei uns auch im Vordergrund steht ist der Umstand, dass wir trotzdem Spaß und eine Teamgemeinschaft haben, das ist in den unteren Ligen eine sehr wichtige Sache. Wir wollen die Saison dann im gesicherten Mittelfeld beenden und auch auf die nachkommenden Spieler schauen, was nicht immer so einfach ist.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, welche Art von Match erwartet euch in der kommenden Runde?

Daniel Grubhofer: Wir spielen jetzt in Haag, haben da jetzt zwei Spieler die ausfallen bzw. gesperrt sind. Wir wollen wieder die gleichen Sachen wie zuletzt, etwa mit Kampfgeist und Willen, das ist das Um und Auf, das in letzter Zeit sehr gut funktioniert, da jeder für den anderen rennt und sich reinhaut. Genau so müssen wir weiter machen, dann sind wir für die nächsten Aufgaben gestärkt.

