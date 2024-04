SV Gottsdorf: Ohne 30-Tore-Sturm in die entscheidende Phase

1. Klasse West

Der SV Gottsdorf hat in der 1. Klasse West, bis auf einen kleinen Ausrutscher, bis dato eine wirklich ansprechende Rückrunde gespielt. Das Team von Trainer Mag. Werner Sponseiler, das punktgleich mit dem Rivalen aus Winklarn in die Rückrunde gestartet war, hat sich bis dato einen – wenn auch kleinen – Polster erarbeitet. Ligaportal hat sich mit Trainer Sponseiler über sein Fazit zur bisherigen Rückrundenperformance, über die Ausgangsposition, die Ziele sowie den nächsten Gegner unterhalten.

Ligaportal: Herr Sponseiler, wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt der Mannschaft aus?

Mag. Werner Sponseiler: Eigentlich sehr gut, es ist alles im Plan. Das Spiel gegen Allhartsberg ist ein wenig unglücklich verlaufen, dieses haben wir dann aber auch verdient verloren. Ansonsten haben wir eigentlich gute Leistungen gezeigt, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden.

Ligaportal: Wenn man die Tabelle mit jener aus der Winterpause vergleicht, ist man nun vorne, was hat sich Ihrer Meinung nach an der Ausgangsposition oder möglicherweise der Herangehensweise verändert?

Mag. Werner Sponseiler: Nein, unser Ziel war von Beginn an der Meistertitel, das ist nach wie vor der Fall, wir sind halt jetzt drei Punkte vorne, oder eigentlich sechs mit dem einen Spiel mehr, aber das ist ein kleiner Polster.

Ligaportal: Spielt es sich in der Rolle des Gejagten anders, oder ist der Druck in einem engen Meisterrennen ohnehin immer derselbe?

Mag. Werner Sponseiler: Der Druck ist immer der gleiche, wir waren auch immer vorne, es hatte – wenn mich jetzt nicht alles täuscht – nie jemand mehr Punkte als wir, einmal waren wir punktgleich.

Ligaportal: Blicken wir auf das nächste Spiel, was erwartet Ihre Mannschaft hier?

Mag. Werner Sponseiler: Wir spielen in Ardagger, ich denke, wir müssen uns nur auf uns konzentrieren, unsere Leistung abrufen, wie in den letzten beiden Spielen auch. Dann bin ich sehr guter Dinge. Am bittersten ist natürlich der Ausfall von Sailer, ein Unterschiedspieler, der uns nicht mehr zur Verfügung steht und gleichzeitig Fabian Stadler, der auch verletzt ist. Es handelt sich um zwei Stürmer, die miteinander 30 Tore geschossen haben, das ist schwer zu kompensieren, aber wir werden das trotzdem machen.

Ligaportal: Wie darf man sich so etwas vorstellen, rückt man in einer derartigen Phase als Team noch ein Stück weiter zusammen?

Mag. Werner Sponseiler: Das kommt jetzt erst auf, das ist soweit noch nicht besprochen, wir haben erst morgen (Anm. Dienstag) wieder Training, aber ich denke schon, dass meine Burschen das abfedern werden und jeder noch einmal um das Eitzerl mehr macht, damit wir versuchen, den Ausfall der Spieler zu kompensieren.

