Drei Verstärkungen und neuer Coach - Steinakirchen will im Frühjahr mutigen Fußball zeigen

Details Mittwoch, 04. März 2020 09:14

Zwar holte ÖTSU Steinakirchen im zweiten Herbstmatch auswärts gegen Petzenkirchen den ersten Punkt, danach lief es für den Verein aber nicht nach Wunsch und man blieb bis zum Finish der Herbstmeisterschaft ohne vollen Erfolg. Am vorletzten Spieltag gelang gegen Haag der einzige Sieg der Hinrunde und die Mannschaft schloss einen schwierigen Herbst mit einem Remis gegen Gottsdorf ab. Mit sieben Zählern liegt man zur Halbzeit an der letzten Stelle der 1. Klasse West. In der Winterpause wurde Rainer Hudler als neuer Trainer bekanntgegeben, er berichtet über das Zustandekommen der Zusammenarbeit. "Ich bin Trainer im LAZ und dabei immer im Kontakt mit Steinakirchen sportlichen Leiter Robert Erber gewesen, im Winter hat es sich ergeben und wir wurden uns relativ schnell einig."

Ein defensiver und zwei offensive Zugänge

"Die Mannschaft war mir bekannt, da ich davor zwei Jahre in der 1. Klasse West bei Grein und Petzenkirchen spielte. Ich bin aus Wieselburg und wohne nur zehn Minuten von Steinakirchen entfernt, das Team habe ich noch nicht im Detail gekannt, habe aber gewusst, was auf mich zukommt", ergänzt Steinakirchens Neo-Trainer.

Steinakirchen startete am 14. Jänner und früh in die Vorbereitung, zu Beginn standen Laufeinheiten und Kraftkammer am Programm. Mit dem Balltraining wurde Ende Jänner gestartet, vier Einheiten wurden auf Kunstrasen absolviert. Das Programm wurde abwechslungsreich gestaltet und die Trainingsbeteiligung ist laut Hudler sehr hoch. "Bei den Testspielen waren die Leistungen noch durchwachsen, das eine oder andere Match war richtig gut, es gab aber auch schlechte Vorstellungen. Wir müssen noch bei der Aggressivität und Cleverness zulegen, dies ist im Abstiegskampf sehr wichtig", meint Rainer Hudler.

Der Kader wurde im Winter verstärkt und drei dem neuen Coach bekannte Akteure mit an Bord geholt, Michael Aigner spielte zuletzt bei Wieselburg und ist in der Defensive universell einsetzbar. Zwei Offensivakteure wurden geholt, Florian Reisinger wechselte innerhalb der Liga von Blindenmarkt zu Steinakirchen und ist als kompletter Fußballer laut Hudler eine tolle Verstärkung. Mit Bernd Hintersteiner hat Steinakirchens Trainer noch in Grein zusammengespielt, er ist ein schneller, dynamischer Akteur für die Offensive.

Heiße Phase der Vorbereitung

Der Tabellenletzte der Hinrunde befindet sich inzwischen in der heißen Phase der Vorbereitung, Tests gegen SC St. Pölten und Markersdorf stehen noch am Programm. Der Fokus liegt im Training auf Schnellkraft, Standardsituationen und taktische Feinheiten. Zur Ausgangslage vor der Frühjahressaison meint Rainer Hudler: "Ich persönlich blicke nicht auf die Tabelle, mir ist wichtig, dass mutiger Fußball gespielt wird. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen, müssen clever agieren und als Mannschaft auftreten, dann wird man sehen, was herauskommt."

