Steinakirchen will die eigene Performance steigern

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 10:22

Der ÖTSU Steinakirchen steht nach den gespielten Runden der 1. Klasse West auf dem zehnten Tabellenrang. Mit den zehn geholten Punkten zeigte sich der Coach, Rainer Hudler, zufrieden, auch wenn aus seiner Sicht mehr möglich gewesen wäre. "Wir haben schwere Jahre hinter uns und sind mitten in der Entwicklung. Dafür ist die Punkteausbeute in Ordnung", bilanziert der im Jänner 2020 gekommene Trainer der Steinakirchner.

Hudler macht aber sofort deutlich, das Punkte nicht an oberster Stelle stehen. "Die Entwickung der Mannschaft und der Spieler sind enorm wichtig und über die reinen Punkte zu stellen. Trotzdem wäre unter dem Strich mehr möglich gewesen", so Hudler zur Leistung seiner Mannschaft. Der Verein war in der glücklichen Lage die Folgen des Corona-Virus am eigenen Leibe sehr wenig gespürt zu haben. "Wir selbst haben keine Fälle gehabt und sind an und für sich gut durchgekommen. Gegen Ende gab es in der Liga dann doch Absagen, aufgrund der orangen Ampel und der damit verbundenen Geisterspiele. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war die Entscheidung in Ordnung und eine Frage der Zeit. Alle Entscheidungen kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Zum Beispiel die vollen Skipisten oder die Situation der Kinder", hat Hudler ehrliche Worte parat.

"Ergebnisse kommen dann von alleine"

Die Frage der Zukunftspläne ist aktuell ja eine sehr schwierige. Personell gesehen bleibt in Steinakirchen aber alles beim Alten und es gibt keinen Grund viel zu ändern. "Wir sind breit aufgstellt und bekommen einige verletzte Spieler retour. Unsere vielen Eigenbauspieler werden weiter integriert und wir wollen das Gefüge weiterentwickeln", so Hudler über die Personalsituation. Abschließend gab der Coach noch eine Zielvorgabe mit auf den Weg, die abseits von einem Tabellenplatz formuliert ist. "Wir wollen unsere Performance einfach verbessern und unser Spiel auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, kommen die Punkte von alleine, davon sind wir überzeugt", so der Trainer der ÖTSU Steinakirchen.