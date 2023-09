Union Haag zerlegt den FCU Neustadtl

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

1. Klasse West: In der 6. Runde trafen am Freitagabend der FCU Neustadtl und die Union Haag aufeinander. Dabei kam es zu zahlreichen Toren und einem Kantersieg der Gäste. Die Union Haag führte den FCU Neustadtl nach allen Regeln der Kunst mit 9:1 vor.

In Minute acht traf Haag durch Dursun Göksin zum ersten Mal ins Schwarze. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jan Knoll schnürte einen Doppelpack (18./30.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. Mit dem 4:0 durch Kevin Schrettlinger schien die Partie bereits in der 35. Minute mit der Union Haag einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Florian Winninger das 1:4 zugunsten von Neustadtl (44.). Nach dem souveränen Auftreten von Haag überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Knoll feiert Dreierpack

Robin Mayrhofer (69.), Tobias Wahringer (73.) und Schrettlinger (77.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg der Union Haag aufkommen. Knoll (89.) und Simon Zeitlhofer (93.) brachten Haag mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Die Union Haag überrannte den FCU Neustadtl förmlich mit neun Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

19 Tore kassierte Neustadtl bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West. Nur einmal ging die Heimmannschaft in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der Angriff von Haag wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 15-mal zu.

Die Union Haag holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit diesem Sieg zog Haag am FCU Neustadtl vorbei auf Platz elf. Neustadtl fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der FCU Neustadtl hat nächste Woche den SCU Günther St.Georgen/Y zu Gast. Die Union Haag tritt am Samstag bei der Union Neuhofen Fußball an.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – Union Haag, 1:9 (1:4)

93 Simon Zeitlhofer 1:9

89 Jan Knoll 1:8

77 Kevin Schrettlinger 1:7

73 Tobias Wahringer 1:6

69 Robin Mayrhofer 1:5

44 Florian Winninger 1:4

35 Kevin Schrettlinger 0:4

30 Jan Knoll 0:3

18 Jan Knoll 0:2

8 Dursun Goeksin 0:1

