Der SV Pöchlarn-Golling lässt sich vom FCU Neustadtl überrumpeln

1. Klasse West: Der SV Pöchlarn-Golling machte im Kellerduell gegen Neustadtl eine schlechte Figur und verlor vor rund 200 Zuschauern mit 1:6. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FCU Neustadtl heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Pöchlarn-Golling und der FCU Neustadtl mit 2:2 voneinander getrennt.

Neustadtl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Peham traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Cosmin Calin (7.).

Unglaublich! Tatsächlich legen die Heimischen los wie die Feuerwehr, 2:0 nach 10 Minuten! Daniel Sitz, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 durch Patrik Pervorfi schien die Partie bereits in der 34. Minute mit dem FCU Neustadtl einen sicheren Sieger zu haben. In Minute 38 kracht der Ball an die Stange der Gäste. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Emrah Yaman aber mit dem 4:0 für Neustadtl zur Stelle (42.). Die Überlegenheit des FCU Neustadtl spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Klare Verhältnisse schon nach 45 Minuten

In der 58. Minute legte Calin zum 5:0 zugunsten von Neustadtl nach. Daniel Rechberger erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

Deini gewinnt nach Ball von Cosmin erst den Zweikampf und schweißt das Leder mit gefühlten 80 km/h in die Maschen! Stabil. Daniel Sitz, Ticker-Reporter

Florian Deinhofer stellte schließlich in der 80. Minute den 6:1-Sieg für den FCU Neustadtl sicher. Der Schiedsrichter beendete das Spiel und der SV Pöchlarn-Golling steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Neustadtl kam man unter die Räder.

Der FCU Neustadtl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem Neustadtl die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der FCU Neustadtl aktuell den neunten Rang. Für Neustadtl ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der FCU Neustadtl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Pöchlarn-Golling klar erkennbar, sodass bereits 58 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Das Schlusslicht ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SV CEMIX Pöchlarn-Golling immens. Mit nur 22 Treffern stellt der SV Pöchlarn-Golling den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Pöchlarn-Golling alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase des SV CEMIX Pöchlarn-Golling dauert an. Bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Nächster Prüfstein für Neustadtl ist die SV Raika Essmeister Neumarkt (Samstag, 11:00 Uhr). Der SV Pöchlarn-Golling misst sich am selben Tag mit der Union Neuhofen Fußball (16:30 Uhr).

1. Klasse West: FCU Neustadtl – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 6:1 (4:0)

80 Florian Deinhofer 6:1

64 Daniel Rechberger 5:1

58 Cosmin Calin 5:0

42 Emrah Yaman 4:0

34 Patrik Pervorfi 3:0

7 Cosmin Calin 2:0

5 Andreas Peham 1:0

