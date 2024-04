SU Aschbach kämpft sich zum Punkt gegen Hausmening

Spielberichte

1. Klasse West: Im Spiel der SU Aschbach gegen den ASK Hausmening gab es vor knapp 100 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte Hausmening knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Lange Zeit sah das Spiel nach wenig Toren aus. Filip Cernak brachte Aschbach aber dann in der 36. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Nicolae-Petrisor Pop das 2:0 zugunsten des ASK SAR Hausmening (40.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Miseje rettet den Punktgewinn

Igor Miseje nutzte die Chance für die SU Weise Raika Aschbach und beförderte in der 48. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Nach einer guten Stunde war die komfortable Führung der Gäste dahin. In der 61. Minute erzielte Julian Andreas Neudorfhofer das 2:2 für das Heimteam. Soma Lörinczy brachte dem ASK Hausmening nach 80 Minuten die 3:2-Führung. In der 85. Minute sicherte Miseje seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letztlich trennten sich die SU Aschbach und Hausmening remis.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Nachdem die SU Weise Raika Aschbach die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die SU Aschbach aktuell den zweiten Rang. Aschbach bekleidet mit 32 Zählern Tabellenposition sechs. Neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat die SU Weise Raika Aschbach momentan auf dem Konto. Die SU Aschbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der ASK SAR Hausmening hat 37 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Hausmening derzeit auf dem Konto. Zuletzt war bei Hausmening der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für Aschbach ist der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland (Mittwoch, 15:00 Uhr). Der ASK SAR Hausmening misst sich am selben Tag mit dem USC Biberbach (11:30 Uhr).

1. Klasse West: SU Weise Raika Aschbach – ASK SAR Hausmening, 3:3 (1:2)

85 Igor Miseje 3:3

80 Soma Lörinczy 2:3

61 Julian Andreas Neudorfhofer 2:2

48 Igor Miseje 1:2

40 Nicolae-Petrisor Pop 0:2

36 Filip Cernak 0:1

