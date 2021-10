Steinakirchen unterliegt beim FCU Winklarn klar

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:39

1. Klasse West: Der FCU Winklarn hat die eigenen Aufstiegsambitionen vor rund 120 Fans eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der ÖTSU Steinakirchen das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für den FCU Winklarn. Winklarn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Steinakir. einen klaren Erfolg.

Michael Schauer brachte den FCU Winklarn in der 19. Minute nach vorn. Andreas Haberfellner beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (29.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des FCU Winklarn in die Kabine.

Schauer feiert Doppelpack

Für das 3:0 von Winklarn sorgte Schauer, der in Minute 65 zum zweiten Mal zur Stelle war. Dem FCU Winklarn gelang in der 80. Spielminute der vierten Tagestreffer durch Matthias Mühlbachler. Letztlich feierte Winklarn gegen die ÖTSU Steinakirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der FCU Winklarn belegt mit 19 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Saisonbilanz des FCU Winklarn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte Winklarn lediglich zwei Niederlagen ein.

Steinakirchen holte auswärts bisher nur einen Zähler. Trotz der Schlappe stehen die Gäste auf dem elften Tabellenplatz. Wo bei der ÖTSU Steinakirchen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die neun erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Steinakirchen derzeit auf dem Konto.

Der FCU Winklarn stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SCU Waldhausen (OÖ) vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ÖTSU Steinakirchen den SV Gottsdorf/M./P.

1. Klasse West: FCU Winklarn – ÖTSU Steinakirchen, 4:0 (2:0)

19 Michael Schauer 1:0

29 Andreas Haberfellner 2:0

65 Michael Schauer 3:0

80 Matthias Muehlbachler 4:0

