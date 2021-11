Schragl glänzt als dreifacher Torschütze: Steinakirchen ringt Haag nieder

Details Sonntag, 07. November 2021 02:37

1. Klasse West: Für die Union Haag gab es in der Heimpartie gegen die ÖTSU Steinakirchen, an deren Ende vor knapp 120 Fans eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Steinakirchen als Favorit ins Spiel gegen Haag – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Für den Führungstreffer der ÖTSU Steinakirchen zeichnete Elias Schragl verantwortlich (21.). In der 32. Minute hatte die Union Haag den Ausgleich durch Ertan Göksin parat. Das 2:1 von Steinakirchen bejubelte David Haselsteiner (34.). Moritz Dammerer beförderte das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schragl der Matchwinner

Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Schragl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). In der 62. Minute brachte Haags Peter Schöllhammer das Netz zum Zappeln. Für das 5:2 der ÖTSU Steinakirchen sorgte Schragl, der in Minute 66 zur Stelle war und seinen Dreierpack perfekt machte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Union Haag für einen Treffer durch Dursun Göksin sorgte (92.). Schließlich sprang für Steinakirchen gegen Haag ein Dreier heraus.

Bei der Union Haag präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Die Gastgeber müssen den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Haag auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Die ÖTSU Steinakirchen holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Im letzten Hinrundenspiel errang Steinakirchen drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 17 Punkte auf. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die ÖTSU Steinakirchen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für die Union Haag auf der eigenen Anlage gegen den SCU Waldhausen (OÖ). Steinakirchen tritt am gleichen Tag bei der Union Allhartsberg an.

1. Klasse West: Union Haag – ÖTSU Steinakirchen, 3:5 (1:3)

21 Elias Schragl 0:1

32 Ertan Goeksin 1:1

34 David Haselsteiner 1:2

39 Moritz Dammerer 1:3

49 Elias Schragl 1:4

62 Peter Schoellhammer 2:4

66 Elias Schragl 2:5

92 Dursun Goeksin 3:5

