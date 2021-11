Klarer Auswärtssieg beim FCU Winklarn: Waidhofen/Ybbs auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 07. November 2021 03:42

1. Klasse West: Mit dem FCU Winklarn und Waidhofen/Ybbs trafen sich am Samstag vor 150 Zuschauern zwei Topteams. Für Winklarn schien die SG WY aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand.

Simon Wegscheider nutzte die Chance für die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs und beförderte in der sechsten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 53. Minute erzielte der Tabellenführer durch einen Elfmeter von Nikolaus Obermüller das 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Barnabas Babos, als er das 3:0 für Waidhofen/Ybbs besorgte (61.). Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs legte in der 89. Minute zum 4:0 nach. Torschütze war Thomas Hörndler. Am Ende punktete Waidhofen/Ybbs dreifach beim FCU Winklarn.

Waidhofen/Y. sichert sich die Winterkrone

Der FCU Winklarn nimmt mit 23 Punkten den dritten Rang ein. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Winklarn bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Mit dem Erfolg verbesserte die SG WY die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Der Defensivverbund der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von Waidhofen/Ybbs verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die SG WY die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der FCU Winklarn dann im nächsten Spiel den SV Fraiss Bau Krummnussbaum, während die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs am gleichen Tag beim SV Gottsdorf/M./P. antritt.

1. Klasse West: FCU Winklarn – SG SC/FC Waidhofen/Ybbs, 0:4 (0:1)

6 Simon Wegscheider 0:1

53 Nikolaus Obermueller 0:2

61 Barnabas Babos 0:3

89 Thomas Hoerndler 0:4

