Souveräner Erfolg des ASK Hausmening bei Neustadtl

Details Samstag, 30. April 2022 01:13

1. Klasse West: Gegen den ASK Hausmening holte sich Neustadtl eine 0:3-Schlappe ab. Hausmening ließ vor rund 100 Besuchern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den FCU Neustadtl einen klaren Erfolg. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Für das erste Tor des ASK Hausmening LISEC war Jozef Adamik verantwortlich, der in der 32. Minute einen Strafstoß verwandelte und das 1:0 besorgte. Martin Hofmarcher erhöhte für den Gast auf 2:0 (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der Treffer von Ante Anic in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende verbuchte der ASK Hausmening gegen Neustadtl die maximale Punkteausbeute.

Seit zwölf Spielen ungeschlagen - Hausmening weiter im Titelrennen dabei

Trotz der Niederlage belegt der FCU Neustadtl weiterhin den siebten Tabellenplatz. Wo bei der Heimmannschaft der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Neustadtl momentan auf dem Konto. Für den FCU Neustadtl sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Hausmening in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Defensivverbund des ASK Hausmening LISEC ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der ASK Hausmening weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hausmening seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zwölf Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist Neustadtl zum SCU St. Georgen/Y, zeitgleich empfängt der ASK Hausmening LISEC den SV Union Raika Blindenmarkt.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – ASK Hausmening LISEC, 0:3 (0:2)

77 Ante Anic 0:3

34 Martin Hofmarcher 0:2

32 Jozef Adamik 0:1