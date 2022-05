Pflichtsieg in Krummnussbaum: Blindenmarkt auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:01

1. Klasse West: Blindenmarkt erteilte Krummnussbaum vor etwas mehr als 130 Fans eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den SV Union Raika Blindenmarkt. An der Favoritenstellung ließ Blindenmarkt keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SVK einen Sieg davon. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 2:2 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Das Tabellenschlusslicht hielt sich in Halbzeit eins tapfer und ließ keinen Gegentreffer des Tabellenführers zu. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Fraiss Bau Krummnussbaum und den SV Union Raika Blindenmarkt ohne Torerfolg in die Kabinen. Simon Ebner brachte Blindenmarkt dann in der 53. Minute doch nach vorn. Patrick Sura beförderte das Leder zum 2:0 des Ligaprimus über die Linie (57.). Peter Sura vollendete zum dritten Tagestreffer in der 58. Spielminute. Für den nächsten Erfolgsmoment des SV Union Raika Blindenmarkt sorgte Ebner (59.), ehe Lukas Reisner das 5:0 markierte (75.). Vier Gegentore in nur sechs Minuten entschieden das Spiel vorzeitig. In der Schlussphase gelang Christoph Schmidinger noch der Ehrentreffer für Krummnussbaum (78.). Der sechste Streich von Blindenmarkt war Martin Ziska vorbehalten (88.). Die Gäste überrannten den SVK förmlich mit sechs Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Vier Gegentore in sechs Minuten

63 Gegentreffer musste der SV Fraiss Bau Krummnussbaum im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Kurz vor Saisonende steht der Gastgeber mit 20 Punkten auf Platz 14. Nun musste sich Krummnussbaum schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für den SVK nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Nach 23 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den SV Union Raika Blindenmarkt 49 Zähler zu Buche. Mit nur 22 Gegentoren hat Blindenmarkt die beste Defensive der 1. Klasse West. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Union Raika Blindenmarkt noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist der SV Fraiss Bau Krummnussbaum zum SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, zeitgleich empfängt Blindenmarkt den FCU Winklarn.

1. Klasse West: SV Fraiss Bau Krummnussbaum – SV Union Raika Blindenmarkt, 1:6 (0:0)

88 Martin Ziska 1:6

78 Christoph Schmidinger 1:5

75 Lukas Reisner 0:5

59 Simon Ebner 0:4

58 Peter Sura 0:3

57 Patrick Sura 0:2

53 Simon Ebner 0:1