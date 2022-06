SV Gottsdorf gewinnt beim SCU Waldhausen (OÖ)

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:48

1. Klasse West: Durch ein 3:1 holte sich der SV Gottsdorf/M./P. vor rund 150 Besuchern drei Punkte beim SCU Waldhausen (OÖ). Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Gottsdorf/M./P. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der SV Gottsdorf das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

In der achten Minute sahen die 150 Besucher das 1:0 für die Gäste durch Andreas Dörr. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Gottsdorf für sich beanspruchte. Jonas Bredlinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für den SV Gottsdorf/M./P. ein (55.). Wenige Minuten später verkürzte der SCU Waldhausen durch einen Strafstoß von Soma Lörinczy auf 1:2 (60.). Der SV Gottsdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Fabian Stadler in der 92. Minute zum 3:1-Endstand traf. Am Schluss siegte Gottsdorf gegen Waldhausen.

SV Gottsdorf beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Der SCU Waldhausen (OÖ) muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich der Gastgeber in der Tabelle über dem ominösen Strich. Nun musste sich der SCU Waldhausen schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Gottsdorf/M./P. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Gottsdorf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der SV Gottsdorf in diesem Ranking auf.

Am nächsten Sonntag reist Waldhausen zum FCU Neustadtl, zeitgleich empfängt der SV Gottsdorf/M./P. den SV Union Raika Blindenmarkt.

1. Klasse West: SCU Waldhausen (OÖ) – SV Gottsdorf/M./P, 1:3 (0:1)

92 Fabian Stadler 1:3

60 Soma Loerinczy 1:2

55 Jonas Bredlinger 0:2

8 Andreas Doerr 0:1