St. Georgen/Y. kämpft sich zum Punkt gegen Pöchlarn-Golling

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:24

1. Klasse West: Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling und der SCU St. Georgen/Y. teilten sich an diesem Spieltag vor rund 140 Besuchern die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marco Talir sein Team in der 20. Minute. Martin Vaclavek erhöhte für den SV Pöchlarn-Golling dann sogar auf 2:0 (33.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Stefan Gutenbrunner schoss für St. Georgen/Y. in der 50. Minute das erste Tor. In der 57. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Modra Lehel-Hunor. Gedanklich hatte Pöchlarn-Golling den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SCU St. Georgen/Y. am Ende noch den Teilerfolg.

Punkt zu wenig um Klassenerhalt vorzeitig zu sichern

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SV CEMIX Pöchlarn-Golling den zehnten Rang des Klassements. Der SV Pöchlarn-Golling kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sieben Spiele zurück.

St. Georgen/Y. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem SCU St. Georgen/Y, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 32 Punkten steht St. Georgen/Y. auf Platz sieben. In der Verteidigung des SCU St. Georgen/Y. stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Am nächsten Sonntag reist Pöchlarn-Golling zur Union Haag, zeitgleich empfängt St. Georgen/Y. die ÖTSU Steinakirchen.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – SCU St. Georgen/Y, 2:2 (2:0)

57 Modra Lehel-Hunor 2:2

50 Stefan Gutenbrunner 2:1

33 Martin Vaclavek 2:0

20 Marco Talir 1:0