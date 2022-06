Torlawine! Waldhausen gewinnt beim FCU Neustadtl

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:52

1. Klasse West: Neustadtl und der SCU Waldhausen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel war dem FCU Neustadtl in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Der Gastgeber legte los wie die Feuerwehr und kam vor etwa 150 Zuschauern durch Hannes Taurer in der fünften Minute zum Führungstreffer. Waldhausen drängte auf das Tor der Heimischen und Soma Lörinczy markierte in der 22. Minute den Ausgleich. Der Gast musste wenig später den Treffer von Georg Aichinger zum 2:1 hinnehmen (26.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf der SCU Waldhausen (OÖ) durch Jakob Wöran erneut zum Ausgleich (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Waldhausens Wöran versenkte die Kugel in der 58. Minute zum 3:2. Mit einem schnellen Doppelpack (59./64.) zum 4:3 schockte Marcel Tenschert Waldhausen und drehte das Spiel. Der SCU Waldhausen (OÖ) zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Patrick Koch (84.) und Aichinger (89., Eigentor) mit ihren Treffern das Spiel. Schließlich strich der SCU Waldhausen die Optimalausbeute gegen Neustadtl ein.

Eigentor entscheidet das Spiel

Der FCU Neustadtl befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Neustadtl die dritte Pleite am Stück.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Waldhausen unteres Mittelfeld. Der SCU Waldhausen (OÖ) bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und 15 Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SCU Waldhausen konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nächster Prüfstein für den FCU Neustadtl ist der SV Union Raika Blindenmarkt auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Waldhausen misst sich zur selben Zeit mit dem SCU St. Georgen/Y.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – SCU Waldhausen (OÖ), 4:5 (2:2)

89 Eigentor durch Georg Aichinger 4:5

84 Patrick Koch 4:4

64 Marcel Tenschert 4:3

59 Marcel Tenschert 3:3

58 Jakob Woeran 2:3

42 Jakob Woeran 2:2

26 Georg Aichinger 2:1

22 Soma Loerinczy 1:1

5 Hannes Taurer 1:0