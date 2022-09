Neustadtl holt sich gegen Hausmening Packung ab

Details Samstag, 03. September 2022 01:48

1. Klasse West: Die etwa 100 Zuschauer in Neustadtl sahen gleich acht Tore und einen klaren Erfolg der Gäste aus Hausmening. Neustadtl kassierte somit die zweite Niederlage in dieser Saison. Der ASK SAR Hausmening kam gegen den FCU Neustadtl zu einem klaren 6:2-Erfolg.

Ante Anic trug sich schon in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Hausmening mit 1:0 in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Manuel Pirhofer den Vorsprung des ASK Hausmening auf 2:0. Mit dem 3:0 von Anic für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.). In der 23. Minute lenkte Jozef Adamik den Ball zugunsten von Neustadtl ins eigene Netz. Nun waren die Heimischen wach. Florian Winninger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für die Heimmannschaft ein (38.). Tobias Hochstrasser schoss für Hausmening in der 39. Minute das vierte Tor und stellte auf 4:2. Für den nächsten Erfolgsmoment des ASK Hausmening sorgte Anic (46.), der das 5:2 bejubelte. Der tonangebende Stil des ASK SAR Hausmening spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Michal Cerveny drehte jubelnd ab, nachdem er das 6:2 markierte (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Hausmening gegen den FCU Neustadtl.

Anic-Dreierpack: Hausmening ganz vorne dabei

Neustadtl findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der FCU Neustadtl wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht der ASK SAR Hausmening nach diesem Erfolg auf Platz zwei. Der ASK Hausmening weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Am kommenden Freitag trifft Neustadtl auf die ÖTSU Steinakirchen (19:30 Uhr), Hausmening reist tags darauf zur Union Neuhofen Fußball (17:30 Uhr).

1. Klasse West: FCU Neustadtl – ASK SAR Hausmening, 2:6 (2:5)

68 Michal Cerveny 2:6

46 Ante Anic 2:5

39 Tobias Hochstrasser 2:4

38 Florian Winninger 2:3

23 Eigentor durch Jozef Adamik 1:3

19 Ante Anic 0:3

12 Manuel Pirhofer 0:2

6 Ante Anic 0:1