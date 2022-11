Kantersieg bei Union Neuhofen: Waidhofen/Ybbs SG auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 12. November 2022 00:15

1. Klasse West: Die 13. Runde endete für den Tabellenführer mit dem zehnten Saisonsieg. Die Waidhofen/Ybbs SG setzte sich vor etwa 100 Besuchern standesgemäß gegen die Union Neuhofen Fußball mit 5:1 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Waidhofen/Ybbs SG löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

In der 20. Minute ging der Gast durch Nikolaus Obermüller in Führung. Mihajlo Savanovic trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte kurz nach der Führung schon auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Barnabas Babos schien die Partie bereits in der 27. Minute mit der Waidhofen/Ybbs SG einen sicheren Sieger zu haben. Die Union Neuhofen ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Waidhofen/Ybbs SG. In der 54. Minute lenkte Bojan Glavas den Ball zugunsten von Neuhofen ins eigene Netz. Für ruhige Verhältnisse sorgte Savanovic, als er das 4:1 für die Waidhofen/Ybbs SG besorgte (61.). Clemens Zenkl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für den Ligaprimus (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Waidhofen/Ybbs SG am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Neuhofen Fußball.

Waidhofen/Ybbs startet im Frühjahr aus der Pole Position

Die Union Neuhofen muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Der Gastgeber musste schon 29 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Neuhofen musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Neuhofen Fußball insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Union Neuhofen taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Wer soll die Waidhofen/Ybbs SG noch stoppen? Waidhofen/Ybbs SG verbuchte gegen Neuhofen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West weiter an. Mit nur 15 Gegentoren stellt die Waidhofen/Ybbs SG die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von Waidhofen/Ybbs SG verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die Waidhofen/Ybbs SG die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Die Union Neuhofen Fußball verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling wieder gefordert.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – Waidhofen/Ybbs SG, 1:5 (0:3)

79 Clemens Zenkl 1:5

61 Mihajlo Savanovic 1:4

54 Eigentor durch Bojan Glavas 1:3

27 Barnabas Babos 0:3

23 Mihajlo Savanovic 0:2

20 Nikolaus Obermueller 0:1