Ybbsitz gewinnt Spitzenspiel gegen SV Pöchlarn-Golling

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:08

1. Klasse West: Ybbsitz und Pöchlarn-Golling lieferten sich vor 160 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der SCU Ybbsitz hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jozef Rejdovian das schnelle 1:0 für Ybbsitz erzielte. Tobias Brankl ließ sich in der 23. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SV Pöchlarn-Golling. Die Gäste hatten nun Lunte gerochen. Andre Zauchinger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (32.). Jetzt erst recht, dachte sich Manuel Steinkasserer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die zweite Halbzeit verlief etwas ruhiger, doch die Entscheidung sollte doch noch fallen. Lukas Hanger beförderte das Leder zum 3:2 des SCU Ybbsitz in die Maschen (69.). Am Ende behielt Ybbsitz gegen Pöchlarn-Golling die Oberhand.

Kampf um Platz zwei wohl entschieden

Die Angriffsreihe des SCU Ybbsitz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 51 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Ybbsitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gastgeber 13 Siege, fünf Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SCU Ybbsitz, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SV CEMIX Pöchlarn-Golling momentan auf dem Konto. Der SV Pöchlarn-Golling baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ybbsitz setzte sich mit diesem Sieg von Pöchlarn-Golling ab und nimmt nun mit 44 Punkten den zweiten Rang ein, während der SV CEMIX Pöchlarn-Golling weiterhin 38 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Der SCU Ybbsitz tritt am kommenden Samstag beim SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland an, der SV Pöchlarn-Golling empfängt am selben Tag den SCU Günther St.Georgen/Y.

1. Klasse West: SCU Ybbsitz – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 3:2 (2:2)

69 Lukas Hanger 3:2

38 Manuel Steinkasserer 2:2

32 Andre Zauchinger 1:2

23 Tobias Brankl 1:1

9 Jozef Rejdovian 1:0

