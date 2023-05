FCU Winklarn kämpft sich zum Punkt beim FCU Neustadtl

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:03

1. Klasse West: Im Spiel des FCU Neustadtl gegen den FCU SOP Winklarn gab es vor rund 70 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Neustadtl hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Florian Winninger brachte den FCU Winklarn in der 14. Minute ins Hintertreffen. Aus der Ruhe ließ sich der Gast nicht bringen. Matthias Mühlbachler erzielte wenig später den Ausgleich (17.). Doch wieder waren es die Heimischen die als nächstes jubeln durften. Marcel Tenschert brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des FCU Neustadtl über die Linie (33.). Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Cosmin Calin erhöhte für Neustadtl sogar auf 3:1 (52.). Doch die Gäste wollten die drohende Niederlage nicht akzeptieren. Winklarns Mühlbachler traf etwas später zum 2:3 (64.). Bernd Hintersteiner glich nur wenig später für den FCU SOP Winklarn aus (67.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der FCU Neustadtl und der FCU Winklarn schließlich mit einem Remis.

Remis im Duell der Nachzügler

Neustadtl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des FCU Neustadtl stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Neustadtl verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Gewinnen hatte beim FCU Neustadtl zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Sechs Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat Winklarn derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der FCU SOP Winklarn weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste der FCU Neustadtl die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Neustadtl damit auch unverändert auf Rang zwölf.

Neustadtl gibt am Montag seine Visitenkarte beim ASK SAR Hausmening ab. Der FCU Winklarn hat nächste Woche die Union Neuhofen Fußball zu Gast.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – FCU SOP Winklarn, 3:3 (2:1)

67 Bernd Hintersteiner 3:3

64 Matthias Muehlbachler 3:2

52 Cosmin Calin 3:1

33 Marcel Tenschert 2:1

17 Matthias Muehlbachler 1:1

14 Florian Winninger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei