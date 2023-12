SCU-GLD Kilb: Klar auf der Überholspur!

Details Sonntag, 03. Dezember 2023 21:27

SCU-GLD Kilb darf sich aktuell zu den Top Five in der 1. NÖ Landesliga zählen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart ist die Mannschaft von Trainer Milan Vukovic immer besser in Schwung gekommen. Seit 16. September ist man mittlerweile ungeschlagen. In dieser Zeit konnte man emotionale Erfolge wie den Derbysieg über Wr. Neustadt oder auch ein nicht alltägliches Schützenfest gegen Waidhofen feiern. Unterm Strich heimste man schließlich in den letzten Runden 13 von 15 möglichen Punkten ein. Die Formkurve zeigt also beeindruckend stark nach oben. So soll es auch weitergehen, wie der Coach im Interview mit Ligaportal ausführt.

Wie schätzen Sie die Kilber Saison bisher ein?

Milan Vukovic: „Die Richtung stimmt! Man sieht eine Entwicklung und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Und das nach einem holprigem Saisonstart. Aber wir haben uns nicht verunsichern lassen und sind konsequent unseren Weg gegangen. Das hat sich dann auch sehr bald in den Ergebnissen niedergeschlagen. So ist es uns sogar gelungen, den Kilber Punkterekord aus dem letzten Herbst nochmals zu übertreffen. Die neue Bestmarke lautet nun 26 Zähler und auf das können wir schon sehr stolz sein. Zu erwähnen ist außerdem, dass ich das Gefühl habe, dass wir bei weitem noch nicht unser Leistungslimit erreicht haben. Das stimmt mich noch positiver!“

In welcher Partie gab es den Moment, wo der Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, ab dem das Team noch näher zusammengerückt ist und der Lauf möglich wurde?

Milan Vukovic: „Jetzt könnte ich es mir natürlich leicht machen und die Runde 7 sagen, in der wir unseren ersten Saisonsieg eingefahren haben. Ab dann sind wir ja ungeschlagen geblieben. Als mindestens so wichtig für die Entwicklung des Teams sehe ich aber die Runden zuvor, in denen wir auch unsere 3 Meisterschaftsniederlagen kassiert haben. Das war wichtig für die Entwicklung der Jungs. Wenn man verliert, dann passiert das aufgrund von Fehlern. Und die Mannschaft hat daraus gelernt und hat sich durch konsequente Arbeit verbessert. Der Lohn ist der aktuelle Erfolgsrun.“

Welcher freudige Moment ist Ihnen in der Hinrunde speziell in Erinnerung geblieben?

Milan Vukovic: „Wir haben es in diesem Herbst tatsächlich geschafft, für ein paar absolute Highlights zu sorgen. Es hat so viele coole Erlebnisse gegeben, dass ich mich gar nicht auf einen festlegen kann. Zu erwähnen ist etwa der Dreier im Auswärtsderby bei der SG Rohrbach/St. Veit durch einen Treffer in der 89. Minute. Sehr speziell war auch das beeindruckende 0:4 bei Wr. Neustadt. Uns ist es die ganze Partie über gelungen, die individuell so starken Gegenspieler hartnäckig aus dem Spiel zu nehmen und zu neutralisieren. Nach einem 0:0 zur Pause hatten wir dann in der 2. Halbzeit auch noch das Visier richtig eingestellt, wodurch dieses Endergebnis möglich war. Schließlich möchte ich noch das 8:0 gegen Waidhofen erwähnen. So ein Ergebnis im Fußball ist ja auch nicht alltäglich.“

In welchen Bereichen, denken Sie, gibt es vor allem noch Luft nach oben?

Milan Vukovic: „Ich denke da in erster Linie an unser Offensivspiel. Ich meine in diesem Zusammenhang das Herausspielen und den Abschluss von Tormöglichkeiten. Da können wir noch an Automatismen arbeiten, aber auch an der Leichtigkeit, die richtigen Entscheidungen im vorderen Angriffsdrittel zu treffen. Das steht schon in der Frühjahrsvorbereitung am Programm. In der Rückrunde wollen wir dann generell die positive Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Dieses übergeordnete Ziel steht im Vordergrund und nicht irgendeine Punkteanzahl, die man zum Ende der Saison anstrebt. Wobei ich sehr wohl weiß, dass in erster Linie natürlich Ergebnisse zählen. Aber die kommen automatisch, wenn die Leistung passt.“

Wie wird der Verein die Winterpause nutzen?

Milan Vukovic: „In den nächsten 2 Wochen stehen bei uns noch Trainingseinheiten auf dem Programm. Dann können die Spieler mal durchatmen, das ist auch notwendig. Ab 30. Dezember ist vorgesehen, dass sie ein Heimprogramm abzuarbeiten haben, ehe dann mit 15. Jänner der offizielle Trainingsstart erfolgt. Transfertechnisch werden wir das eher zurückhaltend angehen. Es wird nicht viel passieren. Verlassen werden uns voraussichtlich maximal ein oder zwei Akteure. Namen werde ich zum jetzigen Zeitpunkt keine nennen. Zugangsseitig könnte sich eventuell auch etwas tun. Ein offensiver Allrounder würde uns gut tun. Aber auch hier ist noch nichts spruchreif.“

Wer ist in der so engen Liga nun der Favorit auf den Meistertitel?

Milan Vukovic: „Für mich ist es Korneuburg. Von der individuellen Klasse der Spieler sind sie für mich über Gloggnitz und Schrems zu stellen. Deswegen glaube ich, dass sie letztlich die Nase vorne haben werden. Aber wir alle wissen, dass das nicht immer etwas zu bedeuten hat. Mein persönlicher Geheimtipp ist Wr. Neustadt. Aktuell liegen sie zwar zehn Punkte hinter der Tabellenspitze. Aber von Stifter, dem neuen Coach, halte ich sehr viel. Er hat in Ortmann gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Und wenn er das Team schnell dazu bringt, das maximale Leistungspotential abzurufen, dann traue ich dem Verein zu, nochmals ganz vorne einzugreifen.“

